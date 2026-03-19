17日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツが21日（土）にことぶきアリーナ千曲で行われるSVリーグ男子第18節GAME1の大阪ブルテオン戦を「北陸コカ･コーラDAY」とし、この試合のマッチスポンサーを務める北陸コカ･コーラボトリングとコラボイベントを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

本イベントでは、来場者先着2000名にコカ･コーラゼロをプレゼント、来場者先着1500名にオリジナルコースターをプレゼントするものや、レプリカユニフォーム、選手直筆サイン入りコカ･コーラTシャツなど豪華景品が当たる「VC長野公式LINE お友達登録者限定」抽選会、トライデンツキッチンでコカ･コーラドリンクを購入すると1回抽選ができ、サイン入り景品が当たるチャンスを貰えるトライデンツキッチン抽選会が実施される。

「VC長野公式LINE お友達登録者限定」抽選会では、14:05の試合開始までに、VC長野トライデンツ公式LINEをお友達登録している人が参加条件となる。当選発表は、第2セット終了までに当選者へLINEでメッセージが送信され、ハーフタイム～試合終了までにコカ･コーラブース（再入場口付近 予定）で受け渡しができる。