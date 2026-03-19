◇オープン戦 ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日 米アリゾナ州）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。見守ったデーブ・ロバーツ監督（53）も状態の良さに安堵した。

WBCを終えてチームに再合流してから数日。今春の実戦初登板で圧巻の投球内容を見せた大谷に指揮官は「マーク（・プライアー投手コーチ）と話した感じでは、球の質は本当に良かった。これから登板を重ねていく中で、さらにキレは増していくと思う。ただ、今日の内容は本当に素晴らしかった」と絶賛。「開幕まで残り登板は多くない中で、今日はしっかり集中していたし、5回に届いたのは我々にとって非常に大きい」と5回途中までイニングを伸ばしたことにも安堵した。

今春実戦初登板での投球内容に「正直、少し驚いた」としながらも「ただ、もう分かっていることでもあるが、彼に関しては過小評価したり、予測したりしてはいけない。彼は必ず結果を出す」と大谷らしいともロバーツ監督。実戦登板から遠ざかっていたため「今日はもう少しサビ（rust）があると思っていたが、そうではなかった。変化球も良かったし、空振りも取れていた。ストレートの制球も良く、カウントを有利に進めていた。全体的に本当に良かった」と指摘するところがないほどだったと振り返った。

5回までイニングを伸ばしたことにも「重要だと思うし、本人にとっても重要だ。彼は我々のベストピッチャーの一人だし、手術を経て、昨年やってきたことを踏まえ、20人以上の打者を相手にできるという土台を築ければ、チームにとっても大きい」とうなずいた。