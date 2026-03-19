山田涼介、“美”紐解くべく「パーツサイジング」「100問100答」 約1年ぶり『VOCE』表紙に登場
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、21日発売の美容雑誌『VOCE』5月号Special Editionの表紙に登場。同誌が山田の美を紐解くため、パーツのサイジングや100問100答企画を実施した。
【別カット】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット
同誌の表紙登場は約1年ぶり。「カバービューティ」では「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りした。
また、“美しすぎる”顔面を紐解くべく、顔のパーツのサイジングも実施。「ジュニア時代のアイドル誌ぶりかも」などと雑談を交えつつ、黒目の長さや額のサイズを測った。
このほか、山田が大好だという苺を頬張る姿や、綺麗な手や足などのパーツにフォーカスしたカットなど、見どころが盛りだくさん。撮影中、思わずスタッフも「美しすぎる……！」と感嘆の声が止まらなかった。
また、リニューアル前・最終回の連載となる『BEAUTY DICTIONARY』でも圧倒的なビジュアルを披露。一緒に散歩しているような、優しくカジュアルな雰囲気をみせている。
【別カット】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット
同誌の表紙登場は約1年ぶり。「カバービューティ」では「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りした。
このほか、山田が大好だという苺を頬張る姿や、綺麗な手や足などのパーツにフォーカスしたカットなど、見どころが盛りだくさん。撮影中、思わずスタッフも「美しすぎる……！」と感嘆の声が止まらなかった。
また、リニューアル前・最終回の連載となる『BEAUTY DICTIONARY』でも圧倒的なビジュアルを披露。一緒に散歩しているような、優しくカジュアルな雰囲気をみせている。