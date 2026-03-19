合宿最終日、最後の仕上げとなる練習で、予期せぬアクシデントが未経験の15歳を襲った。

【映像】15歳練習生を襲ったアクシデント

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

最終日、最後のパフォーマンをAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）と共に、課題曲「Almond Chocolate」を全力で踊りきったSAKURA（飛咲来・15歳）。周囲から拍手が送られる中、彼女一人だけが表情を曇らせていた。ダンスコーチのAIKA氏から「どうしたの？」と声をかけられた瞬間、SAKURAは堪えていた涙を溢れさせた。

「…自分のパートのところが、なかなか上手くできなくて。練習は、いっぱいいましたんですけど、今日イヤモニをつけてやって、感覚が違くなっちゃって、今まで通りにできなくなっちゃって。不安で、明日どうしようみたいな感覚になっちゃって、それで不安が出ちゃいました」と震える声でパニックに近い胸中を吐露したSAKURA。

AIKA氏は「最初のこのパートの時に『あ！』って、左上を見た時に『あ、ちょっと不安そうだな』と思って。そこからもずっとSAKURAちゃんはずっと不安そうだけど、頑張ってるなって伝わったから。大丈夫。いっぱい練習してきたから、大丈夫、絶対。ね？」と優しく寄り添った。

さらに、ボーカルコーチのSoomi氏も「今までで一番ベストだったよ、本当に。今ダンスもしながら歌ってるんだよ、あなた。すごくない？ この2週間で。そうだよ、それを褒めてあげて」と、短期間で急成長を遂げた彼女を力強く肯定した。

SAKURAは「不安な気持ちをやっぱ打ち消して、自分がその一番輝きたいし、自分で満足できるステージをしたいなと思います」と語り、大パニックを乗り越え、本番へ向けて強い決意を滲ませていた。