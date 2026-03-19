吉本ばななの短編を日台合作で映画化 岸井ゆきの＆ツェン・ジンホアW主演『シンシン アンド ザ マウス』6月公開
作家・吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』（新潮社）に収められた一篇「SINSIN AND THE MOUSE」が、日本と台湾の合作で映画化。俳優の岸井ゆきのと台湾のツェン・ジンホアがW主演を務め、『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』のタイトルで、6月26日より東京・新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほか全国で公開される。
【画像】組み写真を1枚ずつ
本作は、最愛の母を失った主人公・ちづみ（岸井）が旅先の台北で青年シンシン（ツェン・ジンホア）と出会い、喪失感の中で少しずつ再生していく姿を描いた物語。原作が収められた短編集は「第58回谷崎潤一郎賞」を受賞しており、映画化企画は台湾の「台北金馬映画祭」Film Project Promotion（FPP）部門で優秀企画に選出されたことをきっかけに実現した。
主演の岸井は、“日常の中の人物”を自然体で演じられる俳優として高く評価されている。一方、ツェン・ジンホアは出演作が相次いでヒットし、「億万の幸運星（スター）」と呼ばれる台湾の若手注目株。2025年公開の映画『我家的事（原題）』では、台湾映画界最高峰の映画賞「第62回金馬奨」最優秀助演男優賞を受賞しており、次世代を担う演技派俳優として期待を集めている。言葉や文化の違いを越えて響き合う二人の感情の交流が、本作の大きな見どころとなる。
監督・脚本を手がけるのは、『ボクは坊さん。』『すくってごらん』の真壁幸紀。静かな音や気配を丁寧にすくい上げる演出で、再生と希望の物語をスクリーンに描き出す。
岸井は「ほんとうに大事なことはきっと誰もが知っているけれど、教えてもらうのはあなたでなければならないって時が、人生にはあるのだと思う」と作品を通して、自身の思いを明かし、「ちいさくてあたたかくてやさしい映画です。ぜひスクリーンで観てくださいね」とコメントを寄せた。
また、日本語での演技初挑戦となったツェン・ジンホアは「台北は私にとってとてもなじみのある場所ですが、映画の中の台北は新鮮な視点で映っていました。大きなスクリーンで自分が日本語を話している姿を見て、深く感動しました」と映画を観た印象を明かした。
また、真壁監督は「東京と台北の物語をスコットランドの映画祭で初上映した際、原作の普遍性とキャストの芝居が国や世代を超えて観客の心を揺さぶっていた。小さな音や声まで体感してもらえたら」と観客へ希望を託した。
本作は先日、スコットランドで開催された「第22回グラスゴー映画祭」でワールドプレミア上映され、チケットは早々に完売。「圧倒的な演技、見事な演出、そして見事な映像表現が光る」「喪失が生み出す虚無をこれほどまでに捉えた映画は稀だ」など高い評価を得たという。
公開を記念し、ジャパンプレミアの開催も決定。ツェン・ジンホアが来日し、岸井、真壁監督とともに舞台挨拶に登壇する予定。詳細は今後、映画公式サイトやSNSで発表される。
■原作者：吉本ばななのコメント
その瞬間 吉本ばなな
ねずみ、じゃなくてちづみ役の岸井ゆきのさんがあまりにも美しく、どの表情も見逃せず、まるでこちらが恋をしているような気持ちになった。今の年齢の彼女をこんなにも美しく撮って残すことができるなんてすばらしい。恋に落ちていくときの独特の集中力をリアルに感じた。その中では音がとても重要な要素であることも。
原作者が言うのもなんだが、「おい君、確かにたいへんだったがいつまでもくよくよしてないで飯食って寝ろ」と言いたくなるような話ではある。でも、人間にはそうやってくよくよしている時期が必ずあるのではないだろうか。何をしていても死んだ親しい人のことを思ってしまうときが。ずっと目に涙がたまっているような時期が。
その中に彗星のように現れる新しく無邪気なトラウマ爆発美青年の勢い。彼に心が貪欲に集中していくこと。
立ち直りの瞬間を描いた美しい映画だった。
■岸井ゆきの（ちづみ役）のコメント
ほんとうに大事なことはきっと誰もが知っているけれど、教えてもらうのはあなたでなければならないって時が、人生にはあるのだと思う。
私は自分の足りないところばかりが目に付いて、ちょっとした長所も見失うことがありますが、たとえ自分が好きな自分じゃなくても、そばにいてくれるひとの言葉や温度をちゃんと見つめることが出来れば、それさえ出来ればきっと大丈夫なのだと思えた撮影期間でした。
ちいさくてあたたかくてやさしい映画です。
ぜひスクリーンで観てくださいね。
■ツェン・ジンホア（シンシン役）のコメント
『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』の撮影に参加できたことをとても嬉しく思っています。台北は私にとってとても馴染みのある場所ですが、この映画の中で描かれている台北は、これまでとは異なる感覚や視点があり、とても新鮮に感じました。また、この作品を通じて初めて日本語に触れ、大きなスクリーンの中で自分が日本語を話している姿を見て、その体験に不思議な気持ちが湧くと同時に、深く感動しました。
さらに、映画の中で描かれる二人の登場人物の巡り合わせと率直な心の交流が、小さなねずみの物語によって結びつき、互いに癒し合っていく様子は、たとえ短い時間であっても真実の感情が込められていると感じました。旅は悲しみや喪失の感情を和らげてくれるものであり、そこで出会う新しい人々や風景の一つひとつが、かけがえのない大切な贈り物なのだと思います。
■監督：真壁幸紀のコメント
東京と台北の物語をスコットランドの映画祭で初上映したのですが、原作が持つ普遍性、キャストのお芝居は、国や世代を超えて、観客の心を揺さぶっていました。
そんなヨーロッパのお客さんの反応を目の当たりにして、ある一つの条件さえ満たせば、この映画が皆さんの心に届く事を確信しました。
それは、映画館のサウンドで観てもらう事。
ぜひ、小さな音、声まで体感してもらえたらと思います。
■プロデューサー：阿部豪（ロボット）のコメント
『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』は日本と台湾のスタッフ・キャストが国境を越えて共に作り上げた作品です。異なる文化や言語の壁を越え、人と人が出会い、心を通わせていく過程を描いています。
本作が、多くの方の心に届き、作品として長く愛されることを願っています。
【画像】組み写真を1枚ずつ
本作は、最愛の母を失った主人公・ちづみ（岸井）が旅先の台北で青年シンシン（ツェン・ジンホア）と出会い、喪失感の中で少しずつ再生していく姿を描いた物語。原作が収められた短編集は「第58回谷崎潤一郎賞」を受賞しており、映画化企画は台湾の「台北金馬映画祭」Film Project Promotion（FPP）部門で優秀企画に選出されたことをきっかけに実現した。
監督・脚本を手がけるのは、『ボクは坊さん。』『すくってごらん』の真壁幸紀。静かな音や気配を丁寧にすくい上げる演出で、再生と希望の物語をスクリーンに描き出す。
岸井は「ほんとうに大事なことはきっと誰もが知っているけれど、教えてもらうのはあなたでなければならないって時が、人生にはあるのだと思う」と作品を通して、自身の思いを明かし、「ちいさくてあたたかくてやさしい映画です。ぜひスクリーンで観てくださいね」とコメントを寄せた。
また、日本語での演技初挑戦となったツェン・ジンホアは「台北は私にとってとてもなじみのある場所ですが、映画の中の台北は新鮮な視点で映っていました。大きなスクリーンで自分が日本語を話している姿を見て、深く感動しました」と映画を観た印象を明かした。
また、真壁監督は「東京と台北の物語をスコットランドの映画祭で初上映した際、原作の普遍性とキャストの芝居が国や世代を超えて観客の心を揺さぶっていた。小さな音や声まで体感してもらえたら」と観客へ希望を託した。
本作は先日、スコットランドで開催された「第22回グラスゴー映画祭」でワールドプレミア上映され、チケットは早々に完売。「圧倒的な演技、見事な演出、そして見事な映像表現が光る」「喪失が生み出す虚無をこれほどまでに捉えた映画は稀だ」など高い評価を得たという。
公開を記念し、ジャパンプレミアの開催も決定。ツェン・ジンホアが来日し、岸井、真壁監督とともに舞台挨拶に登壇する予定。詳細は今後、映画公式サイトやSNSで発表される。
■原作者：吉本ばななのコメント
その瞬間 吉本ばなな
ねずみ、じゃなくてちづみ役の岸井ゆきのさんがあまりにも美しく、どの表情も見逃せず、まるでこちらが恋をしているような気持ちになった。今の年齢の彼女をこんなにも美しく撮って残すことができるなんてすばらしい。恋に落ちていくときの独特の集中力をリアルに感じた。その中では音がとても重要な要素であることも。
原作者が言うのもなんだが、「おい君、確かにたいへんだったがいつまでもくよくよしてないで飯食って寝ろ」と言いたくなるような話ではある。でも、人間にはそうやってくよくよしている時期が必ずあるのではないだろうか。何をしていても死んだ親しい人のことを思ってしまうときが。ずっと目に涙がたまっているような時期が。
その中に彗星のように現れる新しく無邪気なトラウマ爆発美青年の勢い。彼に心が貪欲に集中していくこと。
立ち直りの瞬間を描いた美しい映画だった。
■岸井ゆきの（ちづみ役）のコメント
ほんとうに大事なことはきっと誰もが知っているけれど、教えてもらうのはあなたでなければならないって時が、人生にはあるのだと思う。
私は自分の足りないところばかりが目に付いて、ちょっとした長所も見失うことがありますが、たとえ自分が好きな自分じゃなくても、そばにいてくれるひとの言葉や温度をちゃんと見つめることが出来れば、それさえ出来ればきっと大丈夫なのだと思えた撮影期間でした。
ちいさくてあたたかくてやさしい映画です。
ぜひスクリーンで観てくださいね。
■ツェン・ジンホア（シンシン役）のコメント
『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』の撮影に参加できたことをとても嬉しく思っています。台北は私にとってとても馴染みのある場所ですが、この映画の中で描かれている台北は、これまでとは異なる感覚や視点があり、とても新鮮に感じました。また、この作品を通じて初めて日本語に触れ、大きなスクリーンの中で自分が日本語を話している姿を見て、その体験に不思議な気持ちが湧くと同時に、深く感動しました。
さらに、映画の中で描かれる二人の登場人物の巡り合わせと率直な心の交流が、小さなねずみの物語によって結びつき、互いに癒し合っていく様子は、たとえ短い時間であっても真実の感情が込められていると感じました。旅は悲しみや喪失の感情を和らげてくれるものであり、そこで出会う新しい人々や風景の一つひとつが、かけがえのない大切な贈り物なのだと思います。
■監督：真壁幸紀のコメント
東京と台北の物語をスコットランドの映画祭で初上映したのですが、原作が持つ普遍性、キャストのお芝居は、国や世代を超えて、観客の心を揺さぶっていました。
そんなヨーロッパのお客さんの反応を目の当たりにして、ある一つの条件さえ満たせば、この映画が皆さんの心に届く事を確信しました。
それは、映画館のサウンドで観てもらう事。
ぜひ、小さな音、声まで体感してもらえたらと思います。
■プロデューサー：阿部豪（ロボット）のコメント
『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』は日本と台湾のスタッフ・キャストが国境を越えて共に作り上げた作品です。異なる文化や言語の壁を越え、人と人が出会い、心を通わせていく過程を描いています。
本作が、多くの方の心に届き、作品として長く愛されることを願っています。