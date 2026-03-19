「いつものデニムコーデ」→ 即垢抜け！【studio CLIP】40・50代がこなれる「ベストワンピース」

カジュアルシーンに欠かせないジーンズの着こなしに、マンネリを感じていませんか？ デニムコーデの印象をチェンジしたいなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「ベストワンピース」を取り入れてみるのがおすすめです。いつものデニムを手抜きに見せない、レイヤードにぴったりなアイテムをぜひチェックしてみて。

ブラックで引き締めてきれカジにシフト

【studio CLIP】「LRロングベストワンピース」\9,900（税込）

今回注目したのは、ノースリーブのワンピースとしてもロングジレとしても使える着回し力の高いアイテム。小さめのショールカラーデザインで、落ち着いた雰囲気のコーデに仕上げてくれます。シンプルなワンツーに重ねるだけで、カジュアルなデニムコーデもワンランクアップ！ 前を開けることで縦ラインをより強調できるので、ワイドやフレアシルエットのジーンズでも全体をスッキリとした印象に引き寄せてくれます。

ナチュラルカラーで旬の抜け感コーデ

色違いのベージュと、ライトトーンのジーンズを合わせた軽やかなコーデです。淡色でまとめることでコーデ全体に抜け感が生まれ、こなれた雰囲気に。さらにレーストップスを合わせれば、カジュアルな中にも女性らしさのあるレイヤードコーデに近づきます。

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