おもちゃで遊んでいたという猫。遊んでいるところを飼い主さんが見てくれているのか気にしていたそうで...？あまりにも可愛すぎる行動が尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万回表示を突破し、「見て欲しいのね」「しっかりとアピールしてらっしゃる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：おもちゃに『夢中になっている白猫』を見ていると…『可愛すぎる瞬間』】

見ているよね？

Xアカウント「ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ」に投稿されたのは、白猫の『ぐう』ちゃん。

この日、ぐうちゃんはネギの形をしたおもちゃを夢中でけりけりしていたといいます。

おもちゃを両腕で抱え込み、体を丸めてお顔をおもちゃにくっつけたまま必死にキックしていたというぐうちゃん。ですが、遊びに熱中していたぐうちゃんが思わぬ行動をとったのだとか。

ぐうちゃんは不意におもちゃからお顔を離し、飼い主さんのことを見つめてきたそう。目をまん丸にして、アイコンタクトをとってきたというぐうちゃん。「見ろ？の圧が強め」だったと飼い主さんはいいます。

目力は強いけれども、おもちゃをぎゅっと抱え込み、飼い主さんを見上げる姿はとても愛らしかったとか。するとすぐにおもちゃへと視線を戻したといいます。

どうして夢中で遊んでいたのに飼い主さんを見たのかというと、実はけりけりをしていると飼い主さんに褒めてもらえることがあるそう。そのため、飼い主さんが見ているかぐうちゃんは確認したかったのでしょう。一瞬にもかかわらず、アピールが上手すぎるぐうちゃんなのでした。

可愛すぎるアピールにXユーザーも大興奮

ぐうちゃんのアピールを見た方たちから「確認可愛すぎる」「ずっと見てられる～」「ぐう様有難うございます」などの声が寄せられていました。

あまりにも可愛いアピールだったので、きっと飼い主さんにも褒めてもらえたでしょうね。

Xアカウント「ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ」では、ぐうちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。