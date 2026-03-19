見るたびにウキウキする可愛さ♡【セリア】集めたくなる！「サンリオアイテム」

【セリア】では今、思わず集めたくなりそうな可愛いビジュアルの「サンリオアイテム」が大集合している様子。その中でも日々の暮らしで使えるアイテムは、いざという時に役立って便利かも。今回は、持ち運びにうってつけのパウチやワンポイントになるワッペンなどをご紹介します。

旅行や出張に便利！「詰替えパウチ」

ハローキティのイラストと優しげな色味がキュートなパウチ。シャンプーや化粧水など10mlの液体が入り、旅行などに便利です。開口部はキャップ仕様で使いやすそうなのもポイント。ピンクとパープルで使い分けられるのも◎

個性を感じるビジュアルにも注目！「エンブレムワッペン」

さまざまなサンリオキャラクターがそろう、エンブレム型の可愛いワッペン。アイロンで接着できるので、衣類やシンプルなトートバッグのワンポイントにも良さそう。各キャラによってポーズや表情が異なる個性を感じるビジュアルで、思わず集めたくなるかも。

リングで取り付け可能な「うわぐつタグ」

うわぐつの目印になるこちらは、かかとのループ部分に丸いリングで取り付け可能なアイテム。タグにサンリオキャラがプリントされた、華やかで可愛いビジュアルがたまりません。歩くと小さく揺れて、眺めるたびに気分まで上げてくれるかも。

小物類をまとめて収納「EVAマチ付きチャック袋L」

3.5cmのマチ付きで厚みのあるアイテムも入れやすいこちらの袋。リップをギュッと抱きしめたようなハローキティの姿と、周りにリボンを散りばめたビジュアルがとってもキュートです。チャック付きで開け閉めしやすく、細々とした荷物を小分けにして持ち歩きたい時に役立ってくれるはず。

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writer：S.Hoshino