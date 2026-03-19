生後3週間で保護された小さな子猫。大切に育てられ成長した様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「可愛らしくていい表情してますね」「頭のところの模様！カワヨ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ガリガリだった『保護子猫』→すくすくと成長した結果…幸せあふれる『劇的なビフォーアフター』】

子猫の成長ビフォーアフター

Threadsアカウント「Mari Elhanafy」に投稿されたのは、子猫の成長の記録です。猫の「みー」ちゃんは、生後3週間頃に保護されたそうです。当時のみーちゃんは乳歯がまだ生えておらず、ガリガリ。投稿者さんがミルクを飲ませ、つきっきりでお世話をしたといいます。

すくすくと成長したみーちゃん。今は「ダイナマイトボディー」の猫ちゃんになったと言います。ポヨンポヨンとしたお腹も愛らしい！体が大きくても、活発に遊ぶといいます。おもちゃに向かって大ジャンプをすることもあるそうです。たくさんの愛情を注がれ、大きくなったみーちゃんの幸せなビフォーアフターでした。

「ダイナマイトボディー」にメロメロな声が続出

みーちゃんの成長を見たThreadsユーザーたちからは「ダイナマイトボディーたまらーん」「いけませんねぇ…」といった声が寄せられていました。

Threadsアカウント「Mari Elhanafy」では、みーちゃんの成長や投稿者さんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Mari Elhanafy」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。