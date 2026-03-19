ラス・パルマスFW宮代大聖が2戦連発

スペイン2部ラス・パルマスに所属する25歳FW宮代大聖は、現地時間3月16日に行われたセグンダ・ディビシオン第31節のアルバセテ戦に先発出場した。

開始早々に先制ゴールを記録し、チームを牽引。直近2戦で3発と好調ぶりに反響を呼んでいる。

試合は開始早々に動いた。前半9分、コーナーキックのチャンスを得ると、マヌ・フスターとアレ・ガルシアの連係から絶妙なクロスが供給される。これにファーサイドで反応したのが宮代だった。左足で合わせて落ち着いてネットを揺らし、チームに貴重な先制点をもたらした。背番号11を背負うストライカーは、これで直近2試合3ゴールと本領を発揮し始めている。

SNS上では「難しいシュート簡単に決める技術の高さ」「ゴール前の落ち着きさすが」「もうチームから信頼をがっちり掴んでる」「クオリティーを逆足で示す宮代」「止まらねえ！」「ぶち込んでる！」「チームにフィットして来た」「1部での活躍が見たい」「ワンチャン代表あるかもね」「さすが！上手い！」「やっぱうまいんだよな」「スペインでもゴール量産体制」「見事だ」「宮代ノッてきたな」「代表あるかこれ」と称賛のコメントや、代表入りを期待するコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）