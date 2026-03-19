MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーがAP通信のインタビューで、次回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は2029年または30年に開催される見通しで、将来的にはシーズン中に移行される可能性もあると明かした。

次回、3年後ではなく4年後も考えているのは、28年7月開催のロサンゼルス五輪との兼ね合いだ。「“4年も待たせるな”というメールがたくさん来ている。個人的には3年か4年周期が適切だと思う。開催時期は国際大会との兼ね合いで決まる。ロサンゼルス五輪については楽観的に見ているが、もし出場するなら（メジャーリーガーを派遣するなら）28年7月から翌春までは短い間隔になる。それも考慮しなければならない。決定的な要因ではないが、重要な検討事項だ」と話した。

加えて、開催時期をシーズン中に移行する可能性についても言及した。「28年までは、シーズン中のオールスターゲームについてFOXとの契約上の義務がある。競技が進化していく中で、シーズン中のトーナメントについてはこれまでも議論してきた。もし本格的にそれを検討するのであれば、シーズン中のWBC開催は理想的な機会になり得る」。

今回のWBCは47試合で計161万9839人を動員し、23年大会の過去最多130万6414人を24％上回った。初開催の06年は39試合で74万0451人だった。決勝を除く最高視聴試合は、アメリカがドミニカ共和国に勝利した準決勝で、FS1とFox Deportesで737万人を記録。これは2023年決勝の520万人（FS1、Fox Deportes、Fox Sportsの配信サービス）を上回った。決勝の数字はまだ発表されていない。「06年のスタート時とはまったく別物だ。今回は別のレベルに到達したと感じている」と語った。