いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■吉井理人（箕島＝和歌山）MLBメッツなど、前ロッテ監督

早実の新3年生・荒木大輔人気で沸いた1982年春の甲子園。和歌山の強豪・箕島は密かに3年ぶり4度目のセンバツ制覇を狙っていた。ベンチ入りメンバーには新2年生になる背番号「11」の本格派右腕、吉井理人がいた。

初戦の相手は前年秋の関東大会覇者・上尾（埼玉）。近畿大会覇者の箕島との顔合わせは“東西横綱”対決と称された。箕島はエース上野山の完投で快勝。2回戦は明徳（現明徳義塾＝高知）との死闘となった。延長14回逆転サヨナラ勝ちも上野山が完投。吉井の出番はなかった。準々決勝の相手はPL学園（大阪）。前年秋の近畿大会決勝では吉井が先発。3―2で競り勝っている。先発・上野山は7回1失点で降板。吉井は8回、初めて聖地のマウンドに立った。1番・佐藤、2番・清水を打ち取ると3番・久保田を空振り三振。会心のリリーフを見せた。試合はこの年、阪急（現オリックス）にドラフト1位指名される榎田健一郎を打ち崩せず零封負け。吉井の春は終わった。

翌83年夏、エースとして聖地に還ってきた吉井は1回戦吉田（山梨）戦で延長13回、175球を投げきり逆転サヨナラ勝ち。2回戦、駒大岩見沢（北北海道）戦では9回144球を投げ完投勝利。3回戦は同年日本ハムに3位指名される津野浩に満塁弾を浴びるなど8失点で高知商に敗れた。

◆1983年近鉄2位〜95年ヤクルト〜98年メッツ〜2000年ロッキーズ〜01年エクスポズ〜03年オリックス〜07年ロッテ。