前橋市の小川晶市長が施策発信のため新年度から開始する方針のラジオ番組を巡り、所管する市議会総務常任委員会で１８日、委員からの意見や批判が相次いだ。

最大会派・前橋高志会の窪田出委員は、定例記者会見のユーチューブ配信や市長自身がＳＮＳで情報発信を行っていることに触れ、「そもそもラジオ放送が必要なのか。（予算の）適正規模は注視していく必要がある」と疑問視した。

第２会派・前橋令明の小渕一明委員は、制作するコミュニティーラジオ局「まえばしＣＩＴＹエフエム」に市が多くの番組制作を委託していることに関し、「市が様々な問題を抱えている中、情報発信に予算を取ることはいかがなものか」と苦言を呈した。共産党市議団の吉田直弘委員は「一方的に市長の主張がＰＲされる番組にならないか」と懸念を示した。

一方、市広報ブランド戦略課はこの日、番組を毎月第１月曜に放送し、第２〜第５月曜と土日に再放送すると明らかにした。同課によると、放送は１回１５分。主に小川市長と若手職員の対談形式を通じ、市政情報を正確にわかりやすく伝えることを目指すという。