グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。公園でのショーパン・ショットを披露した。

太陽の絵文字とともに、青空の下、公園でショーパン姿のさまざまなポーズを取っている写真をアップ。

ハッシュタグで「高身長女子」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ポニテ女子」「太もも」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ラフなコーデも可愛いよ！」「美脚過ぎます」「スタイル良すぎです！」「可愛い」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。