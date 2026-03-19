40キロのわんこを散歩する女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万3000回再生を突破し、「ベストブレンドだね」「すごく賢い…」「憧れます…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小学6年生の女の子が『40キロの大型犬』を散歩した結果→大人顔負けの『頼もしすぎる光景』】

大型犬をお散歩するのは…

TikTokアカウント「marunomama0709」の投稿主さんが紹介したのは、サモエドとシベリアンハスキーのMIX犬が散歩する光景です。わんこは、体重40キロもある大型犬なのだそう。そのデカワンコのリードを引くのは…。

なんと、小学6年生の女の子！！女の子は、周囲の安全を確認しながら、落ち着いた様子でわんこを歩かせていたのでした。投稿主さんの家には、たくさんの大型犬がいるのだそう。投稿主さんの娘である女の子も、大型犬の扱いに慣れているといいます。

頼もしい姿に感嘆！！

一方、わんこの方も、女の子の指示をよく聞きます。女の子が立ち止まると、一緒になってストップ。お座りをした状態で静かに待機し、女の子が歩き始めてから歩くといいます。息ぴったりな2人の姿から、固い絆で結ばれていることが伝わります…！

もちろん、お散歩のときは、投稿主さんも付き添っているのだそう。お散歩バッグを持ってあげたり、うんちの処理をしたりと、サポートをしているそうです。まだまだ練習中といえど、とっても頼もしい姿を見せてくれた女の子なのでした♪

この投稿には、「家族が仲良しなのが良くわかります」「デカデカもふもふで可愛すぎる」など、多くのコメントが寄せられています。

迫力満点の大型犬多頭飼い！！

大型犬を多頭飼いしている投稿主さんの自宅は、とっても広い敷地があるのだそう。冬は雪が積もり、わんこたちはのびのびと雪遊びを楽しんでいるといいます。まるで野生のわんこたちのように迫力あふれる光景に、思わず目が釘付けになります…。

投稿主さんは、たくさんの大型犬と暮らすため、今の素敵な環境を用意したのだとか。わんこたちはそれぞれ性格も違うものの、みんな自然の中を十分に満喫しているそうです。

また、わんこたちは、街中を歩くこともあるそうです。投稿主さんが複数頭の大型犬のリードを引く光景は、圧巻。町の人々もついつい視線を奪われます。あまりにわんこに溢れた生活、憧れてしまいますね…！！

TikTokアカウント「marunomama0709」には、他にもわんこたちの暮らしの様子がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「marunomama0709」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。