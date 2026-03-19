藻川に新たな橋

兵庫県尼崎市で、都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区0.6kmが、2026年3月20日15時頃に開通します。住宅街の川に架かる新たな橋が完成し、兵庫と大阪を東西に真っすぐ結ぶ“便利ルート”がついに全線開通します。

【便利】「園田西武庫線」の全線開通ルートを見る（地図と写真）

開通するのは、尼崎市食満（けま）を流れる藻川に架かる「新藻川橋」とその前後です。園田西武庫線は、大阪市境から武庫川東岸にかけて阪急神戸線の北側を並走する道路で、県は「兵庫県と大阪府を結ぶ新たな東西幹線道路」と説明しています。

大阪側では名神高速の豊中ICが近く、さらに直結する大阪内環状線（国道479号）を進むと吹田や茨木・守口方面に通じています。途中の江坂で新御堂筋（国道423号）と連絡しており、新大阪駅のアクセスも便利です。

新藻川工区がつながり全線開通すると、藻川東岸の東園田町3丁目東交差点からJR宝塚線（福知山線）西側の塚口本町6丁目北交差点まで、これまで南北に回り込んで約10分かかっていたところが、直結で約4分まで短縮するとされています。ただし、JR宝塚線はアンダーパスしますが、塚口本町6丁目北交差点の西側には阪急伊丹線の踏切があります。