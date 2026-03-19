◆米大リーグオープン戦 ドジャース５―１ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）で、勝利投手になった。

降板後に取材に応じた大谷は、準々決勝敗退となった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について振り返り、世界レベルとの距離感について言及した。

まずは日本にはないピッチクロック（投球時間制限）について。メジャーではすでに導入されてＷＢＣでも採用されたが、日本では投球間の「間」を重視する風潮もあって、いまだ導入には至っていない。試合時間を短縮するという目的もあるが、大谷は「世界で勝ちたいなら、導入するべきだともちろん思いますけど。我々は我々の野球をするんだと思っているのであれば別に変える必要はないのかなと思っています」。日本球界の歩むべき道の分かれ道になると占った。

２つ目はデータの活用について。メジャーでは様々な事象をデータ化、数値化し、作戦面などに活用している。メジャーリーガーがダッグアウト内でタブレットを見て相手投手や打者の研究、自らの打席の振り返りなどをする光景は珍しくなくなっている。ＷＢＣではチェコ、オーストラリアなどデータの少ないチームの資料もあったと大谷は証言したが、「現場として常日頃から、各球団使ってはなさそうだなという雰囲気は出ていたので、そこら辺のギャップはもちろんありましたけど、（日本も）追いついては来るんじゃないかなとは思っています」と期待を込めた。

さらには、大きな問題となっているファンから選手への誹謗中傷についても私見を口にした大谷。「個人的は別に言われても気にはしないので。ただ、人格の否定だったりそういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、よくないなとは思いますけど、プロである以上、結果が悪かったときに自分のことだけに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいるので、必ずしも全員がそういった選手かといったらそうではないですし、配慮を持って接していくというのは、それはどこに行っても変わらないことではあるので、そこ次第かなとは思っています」。スター選手らしい持論を口にした。

ＷＢＣで優勝したベネズエラに準々決勝で敗れ、過去最低の結果に終わった事実はある。だが、肌で感じた世界との距離感を詰めていくことで、侍ジャパン、日本球界がさらなる成長を遂げるチャンスでもある。