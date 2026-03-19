タレントの稲村亜美（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。米国・マイアミでのタンクトップショットやワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した有名人たちとの集合写真を投稿した。

WBC生観戦のためにマイアミに滞在していた稲村。自身のインスタグラムで「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」とつづり始めた。

「各国の野球熱を間近で感じられ応援の文化の違いにも最初はびっくりしましたが徐々に楽しくなっていき、なかなか経験できない感動を味わいました！！！優勝されたベネズエラおめでとうございます！！！！！プレーももちろんかっこよかったですが、応援がパワフルで同じ球場にいて圧巻でした。積極にコミュニケーションを取ってくれる野球が好きな方々にふれられ私もさらに野球愛が増した気がします」と感激。写真ではマイアミのローンデポ・パークで生観戦していた出川哲朗、ロッチ・中岡創一、ずん・飯尾和樹、元ソフトボール日本代表の長粼望未さんとの集合写真などを投稿した。

そしてマイアミでのタンクトップショットも公開した。

最後に「何をしててもお祭り騒ぎ。また次のWBCも観戦しにいきたい！！！そう思える何事にも変えられない素敵な思い出です」と締めた。

ネットでは「スタイルの良さが際立ってる！」「素敵」「可愛くて美しい」「満喫しててうらやましい」「可愛さが爆発してる」などの声が上がった。