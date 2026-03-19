日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、東京の桜開花予想について報じた。

番組では東京・靖国神社の標本木前から同局の渡邉結衣アナウンサーが中継生出演。５〜６輪が咲いていることが確認されると開花宣言となるが、前日１８日には気象庁職員による観測では咲いていたのは２輪。開花宣言は持ち越しとなっていた。

だがこの日、渡邉アナは「咲いていますね〜。白い花びらの中におしべとめしべがしっかり見えているものがたくさんあります」と紹介。そして「こちらから確認できるだけでも６輪咲いています」と伝えた。

これにスタジオで見ていた総合司会の水卜麻美アナは「開花ですか〜！？」と目を大きく見開いた。渡邉アナは「まことに勝手ながら東京の桜、開花を発表します」と元気よく“宣言”。「何も権限はないのですけれども」と笑った。

この姿に木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福は「そんな番組だった〜？」と大ウケ。最後に渡邉アナは「きょうの予想最高気温が１９度と昨日よりも２度ほど高く、かつ４月中旬並みの予報となっています。つぼみがどんどん開いていくのではないかという期待も持てます。もしきょう開花となれば去年より５日早い開花となります」と伝えた。