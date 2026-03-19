かつて隆盛を誇った宝塚温泉の流れをくむ兵庫県宝塚市の市立温泉利用施設「ナチュールスパ宝塚」について、市は６月末でいったん休館することを決めた。

完成から２５年を迎えて老朽化が進んでおり、改修のうえ、２年後に新たな形での再開を目指すが、不確定要素が多く、８００年続くとされる温泉文化の継承は岐路に立たされている。（高部真一）

施設は観光振興と市民の健康増進や交流のために、市が２００１年、阪急宝塚駅向かいの武庫川に面した旅館跡地（約１１００平方メートル）に約４５億円をかけて建設した。地上５階、地下２階建て延べ約３１００平方メートル。建築家、安藤忠雄さんの設計で、コンクリートとガラスの素材を生かした直線的な建物になっている。露天のジェットバスがあり、その上方の円形にくりぬいた屋根が目を引く。

当初は市などが出資した第３セクターが運営を担ったが破綻し、１年半で閉鎖。０４年以降は市が委託した指定管理者の民間会社が運営している。コロナ禍では利用者数が落ち込んだが、最近は回復傾向にあり、２４年度は延べ約１４万６０００人が来館した。

しかし、設備の老朽化が激しく、市は大がかりな改修が必要とし、現在の指定管理会社との契約期間が終了する６月末でいったん休館すると決めた。

今後は市が修繕し、土地、建物を民間に貸し付けたり、譲渡したりする方針で、新たな運営事業者を募る。２４〜２５年に、施設の利活用策について民間事業者の意見を把握する調査を実施。９業者から温泉付きのホテルや介護施設の開設などの提案が寄せられた。

一方、市は新年度予算案に、１０年間の修繕費用２億６０００万円を盛り込んだが、市議会予算委員会で「算出根拠が不明確」との指摘を受け、１８日、この支出部分を撤回した。建物を解体する場合でも約４億円が見込まれる難しい局面の中、市は、改めて修繕に関する支出案を示し、活用策を探ることにしている。

森臨太郎市長は１８日の予算委員会で「いくつかの企業体から、いい案を提示してもらっている。現状を踏まえて、ベストの選択肢を詰めていきたい」と答弁した。