「ピチT」で際立つボリューム感…“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビ、圧巻メリハリ体型に釘付け

歌手のクォン・ウンビが、抜群のプロポーションでファンの視線を釘付けにしている。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

【画像】こぼれ落ちる…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

公開された写真には、鮮やかなブルーのタイトTシャツにスウェットパンツを合わせた、スポーティーな装いのクォン・ウンビが収められている。

クロップド丈のトップスからは、キュッと引き締まったウエストが覗き、ボリューム感と華奢な腰回りが織りなす、健康的でメリハリのある“完璧な曲線美”が際立っている。

この投稿にファンからは、「青色が本当によく似合ってる！」「神ビジュアル」「スタイルが異次元すぎる」「夏が近づいてきた」といったコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なおクォン・ウンビは現在、テレビ番組やさまざまなイベントに出演するなど、多方面で精力的な活動を続けている。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。