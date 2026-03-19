

店主の王開亮さんが生んだ「鶏がら丼」。甘辛のたれがしみこんだ鶏がらには、「がら」とは思えないほどの厚い肉がついている＝2021年10月26日、中国瀋陽市、平井良和撮影

中国東北部・瀋陽で働く人々の胃袋を支えてきたのは、高級食材ではない。日本ではスープ用に使われた後に捨てられることもある鶏がらを、主役にまで押し上げた「鶏がら丼」。その背景には、一人の料理人の壮絶な人生があった。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年11月21日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

鶏がら丼のポイント4つ

瀋陽では鶏がら（鶏架・ジージア）を塩とトウガラシであえたり、炒めたりして残っている肉を食べる

建設現場で働く人や貧しい学生の「肉を食べたい」という気持ちを満たすため、食堂の定番メニューに

鶏がらを看板料理に掲げる店もあり、濃いたれで味付けした鶏がら丼は大人気のメニュー

鶏がら丼を生み出した料理人は、元浮浪児。「飢えた子どもたちがいなくなってほしい」という思いが原点に

もっと知りたい

1, 鶏がら食文化と瀋陽の発展

1990年代以降、安価に流通した鶏がらを工夫して食べる文化が広がった。労働者や学生にとって、鶏がら料理は貴重なたんぱく源でもあり、「鉄の街」として発展した瀋陽の活力でもあった

2, 名物店の鶏がら丼の味わい

「欣月賈記炒鶏架」の売りは鶏がら丼で、市民に愛される名物になっている。分厚い肉がついた骨もあり、歯で触れただけで肉がはがれ落ちる柔らかさ。甘辛のたれが肉とご飯に染みこんでいて、味も文句なしのおいしさ

3, 創始者の壮絶な歩み

店主の王開亮さんは、親の養育を受けられず街をさまよった経験を持つ。見知らぬ家の戸をたたいて歩き、施しを受けたことも。14歳の時に住み込みで旅館の料理を学ぶ機会を得て、「生きるため」に料理を始めた

4, まかないの工夫と秘めた思い

自身の店を持った際、修行の間にまかないで食べていた鶏がらを看板料理に。高級料理は作れないが、「安くておいしくて、おなかいっぱいになるものをつくりたい」という思いから、創意工夫を重ねていった。米や水にもこだわりがある

記者の食レポ

骨からほろりと外れる肉に、濃厚なたれのうまみが絡まり、止まらないおいしさ。わずか14元（当時のレートで約250円）とは思えない満足感だった。王さんの生い立ちを知ると、味わいはさらに深まった

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自身の生い立ちや「鶏がら丼」への思いを語る王開亮さん＝2021年10月27日、中国瀋陽市、平井良和撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

「瀋陽にしかない名物料理はなんですか」。そう問われ、即答できる人はきっと少ない。中国東北部の中心都市であるこの街に、記者として赴任してから3年余りとなる今、自分なりに一つの答えを示したいと思う。

6歳で捨てられ、12歳で路上生活…中国の名物丼はこうして生まれた

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