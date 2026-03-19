今日19日は関東も朝の通勤時は本降りの雨となるでしょう。昼頃からは次第に雨はやんで、内陸部を中心に日差しが届きそうです。最高気温は20℃くらいまで上がり、4月並みとなるでしょう。この暖かさで東京の桜(ソメイヨシノ)はいよいよ開花となりそうです。ただ、次第に北風が強まり、夕方以降は風が冷たく感じられるでしょう。服装選びに注意。

今日19日 朝の通勤時は本降りの雨 日中は天気回復へ

今日19日は前線を伴った低気圧が東日本付近を通過しています。関東では朝の通勤時間帯は雨で、沿岸部で本降りの雨となるでしょう。昼前には内陸部から雨はやみますが、千葉県や茨城県では雨が残るでしょう。午後は天気が回復に向かい、内陸部を中心に日差しが届く見込みです。



雨がやんだ後は気温がグンと上がり、最高気温は東京都心で20℃と4月中旬並みとなるでしょう。宇都宮市や水戸市で20℃と4月下旬並みの予想です。



ただ、沿岸部では次第に北よりの風が強まり、夕方以降は風が冷たく感じられるでしょう。風を通しにくい上着があると良さそうです。

今日19日 いよいよ東京の桜(ソメイヨシノ)開花へ

東京の靖国神社の標本木の桜(ソメイヨシノ)は昨日18日の昼過ぎに2輪の開花が確認されましたが、開花の基準である5〜6輪には至らず、開花発表は昨日18日は見送りとなりました。



上の写真は東京都千代田区千鳥ヶ淵の桜のようすです。標本木ではありませんが、花が開いています。



今日19日の日中は気温が上がり、順調に桜が咲き進みそうです。今日19日にも東京では桜の開花発表となりそうです。なお、開花から満開までは1週間ほどで、東京の満開日は25日(水)となる予想です。

桜の開花日・満開日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えらえることから、5〜6輪に含まれません。



桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。