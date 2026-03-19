発表からレストア、準備など全てを学生たちが行う

1976年、ホンダの創業者であり、初代校長となった本田宗一郎氏が「技術だけでなく、世界に歓迎される人間を作りたい」という志の元に創設したのが、学校法人ホンダ学園（以下、ホンダ学園）だ。

【画像】佐藤琢磨が1975年式ホンダ・シビックRSで、ホンダ学園の学生たちとモンテカルロ・ヒストリック参戦！ 全50枚

同校が創立50周年を記念したチャレンジ企画の第1弾として、2台の1975年式『ホンダ・シビック RS』をレストア。ラリー・モンテカルロ・ヒストリック（以下、RMCH）にチャレンジすることが、昨年夏に発表された。



佐藤琢磨選手がシビックRSで、学生たちとモンテカルロ・ヒストリック参戦。 ACM and honda_gakuen_kanto

そして発表から車両のレストア、さまざまな準備を学生たちが行い、今年の1月29日から2月7日まで開催されたRMCHにおいて、2台は見事に完走。その報告会が3月18日、都内で開催された。

出走した2台のシビックはまだ船で日本を目指して運ばれている最中なので、残念ながら実車を見ることはできなかった。しかし、ドライバーを務めたレーシングドライバーの佐藤琢磨選手をはじめ、チャレンジに参加した約30名の学生とホンダ学園の教職員たちが勢ぞろいし、チャレンジの過程を報告した。

もちろん教員の指導はあるが、学生たちだけで古いクルマをレストアし、整備や部品の調達、そして車検を取得して海外走行用に国際ナンバーも取得。クルマだけでなく、RMCHに参戦するための書類申請や海外輸送の手続き、さらには現地でのホテルの予約をはじめとする運営支援やナビゲーターまで担当している。

しかし実際に走り出すと、さらなる試練が待ち受けていた。

かなりのハイペースで横転も学生たちが修復

レストアを始めてみるとボディのサビや腐食が多く、板金修理や塗装も行うことになった。また、取り寄せた部品が合わずに加工したり、様々なトラブルに対処。エンジンはポート研磨し、配線はやり直し。ラリーコンピューターも学生が自作している。

その後、北海道まで自走して鷹栖のホンダ・テストコースでラリーを想定した走行を行ってから、トラブルを対処して船に載せて送り出した。



佐藤琢磨選手の駆る『サンセット号』の車名はボディカラーに由来。 ACM and honda_gakuen_kanto

いよいよ本番。RMCHはレギュラリティラリー形式で、約2200kmを決められた平均速度で正確に走行する。スピードではなく精度と対応力を競うものだが、アベレージスピードはかなり高いという。

実際76psのシビックRSではかなりのハイペースとなり、琢磨選手の駆る『サンセット号』（ボディカラーに由来）は横転してしまう。

「これまでか」と琢磨選手は思ったそうだが「絶対に直します！」と学生たちが修復し、その後も走り続ける。そして見事にサンセット号は、ホンダ学園関東校の勝田校長が駆る『マドリード号』とともに完走を果たした。

ちなみに、学生たちの頑張りに応えようと琢磨選手は最終ステージに近いチュリニ峠では激走し、アウディ・クワトロよりも速かったという！

RMCHを終えた学生たちは、この挑戦を体現して大きく成長したようだ。彼らが、これからの日本自動車業界を支え、いつかは世界の舞台で活躍する日を期待したい。

続くチャレンジはスーパーカブで

ホンダ学園は創立50周年企画第2弾として、『カブ・チャレンジ』を行う。今回はホンダの原点ともいえる『スーパーカブ』をレストアし、その車両を用いた行脚の旅の計画から実行まで、すべてを学生たちが行う新たなプロジェクトが本格始動する。

ホンダ学園は関東校と関西校があるが、両校から計35名の学生が、初代スーパーカブ4台（1958年式が3台、1961年式が1台）をレストア。完全に修繕し、製作所出荷状態を再現した『リボーン』と、サビや退色などをある程度残してヤレ感を表現した『ヴィンテージ』を2台ずつ製作した。



ホンダ学園は創立50周年企画第2弾として、『カブ・チャレンジ』を行う。 篠原政明

このスーパーカブで、4月25日から9月まで、北は北海道、南は九州まで日本各地を巡る壮大な行脚を実施する。立ち寄る場所や走るルートは、すべて学生が計画。途中、カブミーティングなどで車両展示も行いながら、日本各地を行脚する。

また行脚の前に、大阪、東京、名古屋で開催されるモーターサイクルショーのホンダ・ブースで展示する予定だ。そして行脚の途中、5月にはホンダ発祥の地である浜松に集結し、原点を見つめなおし、本田宗一郎氏のものづくりへの情熱に触れる特別な行程を予定している。

ホンダ学園が世の中に向けて、これまでに感謝し未来へ意思表示する場とするカブ・チャレンジは、RMCH チャレンジと同様、学生たちを大きく成長させてくれるに違いない。

なお、RMCH チャレンジの模様は『信じた道を琢磨と共に 激走2200キロ〜ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡〜』というドキュメンタリー番組として、3月27日からFODで無料配信されるそうだ。