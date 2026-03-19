ちいかわ×東京ばな奈♡可愛すぎるクッキーサンド＆トートが新登場
大人気「ちいかわ」と東京ばな奈のコラボ第2弾が登場♡思わず笑顔になってしまう愛らしいスイーツと、毎日使いたくなる限定トートバッグがラインナップ。見た目の可愛さはもちろん、味わいも本格派で、手土産や自分へのご褒美にもぴったりです。ちいかわたちと一緒に、ほっと癒されるひとときを楽しんでみませんか♪
むちゃうまクッキーサンド登場
ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
価格：12枚入 1,850円（税込）／18枚入 2,700円（税込）
真四角のクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれた全6種のデザイン。もぐもぐしたりぺろっとしたり、表情豊かな姿に思わず癒されます♡
香ばしいラングドシャに、バナナミルク味のチョコレートをサンドしたやさしい甘さが魅力。軽やかな食感でついつい手が伸びてしまう美味しさです。
※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
※12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。
※18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。
※包装紙がけはございません。
RINGO×ハローキティ♡10周年限定アップルパイ＆可愛すぎるコラボ登場
トートバッグセットも必見
ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
価格：4,500円（税込）
ちいかわたちのオリジナルイラストがたっぷり楽しめるトートバッグは、360度どこから見ても可愛いデザイン。内側の柄やチャームなど細部までこだわりが詰まっています。
セットには、バナナプリンカスタードとキャラメルクリームを包んだふわふわケーキもイン。スイーツもバッグも楽しめる贅沢な内容です♪
内容：ちいかわバナナプリンケーキ 8個入／ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入／ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点
※トートバッグ単品の販売はございません。
※おひとりさま2点まで
発売日：2026年3月27日（金）
販売店：東京ばな奈s／東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店／羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前
※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。
※紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。
癒しと可愛さを持ち帰ろう
ちいかわと東京ばな奈のコラボは、見て楽しい・食べておいしい・使って嬉しい魅力がぎゅっと詰まった特別なラインナップ♡
可愛らしいデザインとやさしい甘さに、日常のひとときがもっと幸せに感じられそうです。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪