ちいかわ×東京ばな奈♡可愛すぎるクッキーサンド＆トートが新登場

大人気「ちいかわ」と東京ばな奈のコラボ第2弾が登場♡思わず笑顔になってしまう愛らしいスイーツと、毎日使いたくなる限定トートバッグがラインナップ。見た目の可愛さはもちろん、味わいも本格派で、手土産や自分へのご褒美にもぴったりです。ちいかわたちと一緒に、ほっと癒されるひとときを楽しんでみませんか♪

むちゃうまクッキーサンド登場

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味



価格：12枚入 1,850円（税込）／18枚入 2,700円（税込）

真四角のクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれた全6種のデザイン。もぐもぐしたりぺろっとしたり、表情豊かな姿に思わず癒されます♡

香ばしいラングドシャに、バナナミルク味のチョコレートをサンドしたやさしい甘さが魅力。軽やかな食感でついつい手が伸びてしまう美味しさです。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

※12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

※包装紙がけはございません。

RINGO×ハローキティ♡10周年限定アップルパイ＆可愛すぎるコラボ登場

トートバッグセットも必見

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット



価格：4,500円（税込）

ちいかわたちのオリジナルイラストがたっぷり楽しめるトートバッグは、360度どこから見ても可愛いデザイン。内側の柄やチャームなど細部までこだわりが詰まっています。

セットには、バナナプリンカスタードとキャラメルクリームを包んだふわふわケーキもイン。スイーツもバッグも楽しめる贅沢な内容です♪

内容：ちいかわバナナプリンケーキ 8個入／ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入／ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点

※トートバッグ単品の販売はございません。

※おひとりさま2点まで

発売日：2026年3月27日（金）

販売店：東京ばな奈s／東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店／羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。

癒しと可愛さを持ち帰ろう

ちいかわと東京ばな奈のコラボは、見て楽しい・食べておいしい・使って嬉しい魅力がぎゅっと詰まった特別なラインナップ♡

可愛らしいデザインとやさしい甘さに、日常のひとときがもっと幸せに感じられそうです。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪