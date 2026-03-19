いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■桑田真澄（PL学園＝大阪）MLBパイレーツ、前巨人2軍監督

前年夏日本一の頂に登り詰め、夏春連覇を目指した84年センバツ。PLは快進撃を続けた。初戦、砂川北（北海道）戦。桑田はマウンドを同じ新2年生の長身左腕・田口に委ね5番・右翼で出場。3回左中間へ豪快な3ランを叩き込むと5回は左翼へ2ラン。終わってみれば5打数3安打7打点。1試合個人7打点は大会新記録。2015年大会で2打席連続満塁弾で8打点を記録した敦賀気比の松本に破られるまで最多打点の記録だった。2回戦（京都西＝現京都外大西）はバットでは無安打も先発し9回1失点完投で春初勝利。準々決勝は拓大紅陵（千葉）相手に9奪三振完封。準決勝、都城（宮崎）戦では4回から3番手として登板。8回を無失点で耐え切り、延長11回相手の“サヨナラ落球”で勝った。夏春連覇をかけた決勝、相手は初出場の岩倉（東京）だった。桑田は右手親指の痛みに苦しみながらも7回まで無失点。8回、2死一、二塁から痛恨の適時打を許してこれが決勝点。14奪三振もバットでは無安打。頼みの4番・清原和博（85年西武1位）も不発に終わって夏春連覇の夢は散った。試合後、桑田は「試験勉強で失敗したようなものだと思います。夏には一番を目指してやり直してきます」と言った。だが、夏連覇を目指した甲子園では春同様に決勝で取手二（茨城）に敗れた。

桑田が最終学年となって迎えた1985年センバツ。浜松商（静岡）との1回戦、桑田は直球が走らず6回1失点降板もバットでは5打数4安打と11得点の大勝に貢献した。2回戦は桑田が粘りの投球で7安打2失点で甲子園14勝目。相手は4カ月後夏の決勝で激突する宇部商（山口）だった。準々決勝は天理（奈良）。6回無死一、二塁で三本間の小飛球をダイビングキャッチ。二塁、一塁へ転送され、三重殺を完成させた。3安打の完封勝ち。運命の準決勝を迎える。

相手の伊野商（高知）は春夏通じ甲子園初出場。エースの渡辺智男（88年西武1位、現西武コーチ）はプロスカウトもほぼノーマーク、無名の投手だった。その渡辺に主砲・清原がまさかの3三振。桑田も4打数無安打。渡辺との投げ合いに屈した。春夏通算20勝の偉大な記録を持つ桑田。深紅の大旗は2度手にしたが、紫紺の大旗をつかむことは、かなわなかった。

◆1985年巨人1位〜2007年パイレーツ。