＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】炎鵬が3年ぶりに見せた美しい大銀杏姿

関取復帰を目指す幕下四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、実に約3年ぶりに大銀杏を結って十両の土俵に上がった。取組でも見事に勝利を収め5勝目とし、ファンからは「泣けた」「カッコ良すぎ」と感涙のコメントが相次いだ。

炎鵬が久しぶりに大銀杏姿で勇姿を見せた。最高位は前頭四枚目まで上り詰め、小兵ながら抜群のスピードと技術をあわせ持ち“令和の牛若丸”と呼ばれた炎鵬。だが脊髄損傷のため7場所連続で休場を余儀なくされ、一時は序ノ口まで陥落。そこから這い上がり、今場所は関取復帰目前の幕下四枚目で臨み、ここまで4勝1敗の成績で勝ち越しを決めていた。

そんな炎鵬が十一日目、十両十四枚目・荒篤山（荒汐）との対戦が組まれ、久しぶりに大銀杏を結って十両の土俵に立つこととなった。炎鵬が大銀杏姿で十両の土俵に上がるのは令和5年（2023年）五月場所以来、実に約3年ぶりのことだ。

取組は立ち合い、潜り込むように当たった炎鵬。突き放してくる荒篤山の攻めを耐えると、素早く回り込んで送り倒すように突き落としを決めて勝利した。十両の土俵での久しぶりの活躍に、客席からは「おおー！」と大きな歓声と拍手が沸き起こった。炎鵬の表情もどこか感情をぐっと堪えているようだった。炎鵬はこれで5勝目。敗れた荒篤山は8敗目を喫し、今場所負け越しが決まった。

関取復帰へ向けて一歩前進した炎鵬。久しぶりの大銀杏姿、十両の土俵での3年ぶりの勝利に、ファンからは「長かったな…」「大銀杏キレイな炎鵬」「泣けた」「カッコ良すぎ」「涙が出る」「大銀杏似合う」「ここまでよく頑張りましたね」と感動の声が続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）