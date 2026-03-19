＜天気＞

低気圧は東海上へ抜け、前線は南海上に離れるでしょう。西日本から天気は回復に向かう見込みです。3月下旬から4月中旬並みの暖かさのところが多く、東京ではソメイヨシノが開花する見込みです。

九州 午後は晴れる見込み

中国 午後は晴れるが、山陰は雲が多め

四国 午後は晴れる見込み

近畿 午後は次第に晴れてくる見込み

東海 朝は雨、午後は晴れ間がありそう

関東 午前中は雨、午後は関東北部から晴れてくる

北陸 午後は晴れてくるが、新潟は雨が残る

東北 朝は雨、夕方以降晴れてくる

北海道 雲が多く、雨や雪のところがありそう

＜予想最高気温＞

平年を上回る暖かさのところが多いでしょう。静岡では5月中旬並みの23℃まで上がる見込みです。

札幌 6℃（3月下旬）

仙台 15℃（4月中旬）

新潟 12℃（3月下旬）

東京 19℃（4月中旬）

静岡 23℃（5月中旬）

大阪 16℃（3月下旬）

福岡 16℃（3月下旬）

＜3連休の天気＞

20日（金）の春分の日は、西日本・東海・関東内陸・北陸・東北・北海道など、晴れるところが多いでしょう。なお、関東沿岸部は雲の多い天気が続きそうです。また、北陸の一部や北日本日本海側では夕方以降に雨や雪が降り出すでしょう。

21日（土）は、九州北部・中国・四国・近畿・東海・関東・北陸・東北南部など、広範囲で晴れる見込みです。東北北部・九州南部は雲の多い天気で、北海道では雪や雨のところがあるでしょう。

22日（日）は、中国・近畿・北陸。東北・北海道など、広い範囲で晴れる見込みです。なお、九州は雲が多く南部で雨が降りやすいでしょう。四国・東海・関東など太平洋沿岸も雲の多いすっきりしない天気となりそうです。

20日（金）の春分の日と22日（日）の最高気温は、全国各地で平年を上回る見込みで、春本番の暖かさが予想されます。桜が開花したところでは、一気に咲き進みそうです。