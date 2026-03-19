◆米大リーグオープン戦 ドジャース５―１ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。

大谷は降板後、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で敗退した侍ジャパンナインに向けられた誹謗中傷などについて問われると「個人的は別に言われても気にはしないので。ただ、人格の否定だったりそういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、よくないなとは思いますけど、プロである以上、結果が悪かったときに自分のことだけに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいるので、必ずしも全員がそういった選手かといったらそうではないですし、配慮を持って接していくというのは、それはどこに行っても変わらないことではあるので、そこ次第かなとは思っています」と私見を口にした。