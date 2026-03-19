「YouTubeの成功」はまだ通過点に過ぎない!? “経営者・ヒカル”の知名度を上げる作戦とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

“経営者・ヒカル”の知名度を上げる作戦とは？

ヒカルの評価を変える次の一手とは

ヒカルさんに対して、僕が「本当にこれはすごいな」と感じていることを伝えたいと思って本書の企画をしましたが、世間の評価はいまだに「人気のあるYouTuber」といったもので、ビジネスマンとしての能力に正当な評価がされていないと感じています。

そのことをヒカルさんに聞いてみると、「ヒカルには悪いイメージが定着しているから、YouTuberとしては優れてるけど、ビジネスマンとしては大したことないよねという評価だったりすると思う」「経営の全部ではなく要所要所でかかわるだけなので、経営能力があるのかと問われたら、微妙なラインで評価されづらい」という自己分析をされていました。しかし、一緒にいてわかったのは、仕事の指示は的確ですし、経営者としても一流だということです。

ヒカルさんの能力が伝わりきっていない理由は、「目に見えるわかりやすい結果がないからだ」と考えていて、「1000億円の何かを買った、有名な企業を買収したとなれば、世間はそれを見て評価する。だからヒカルを有名にして影響力をあげるために、誰もが知っているサービスや会社を買収したい」と次の一手を教えてくれました。僕は、数年以内にこれが実現することを確信しています。

知名度アップの秘策“企業買収”

ヒカルさんに対する世間の評価

世の中にヒカルの価値が伝わりきっていない理由は、

目に見えるわかりやすい結果が出ていないから

ヒカルさんの次の一手

1000億円の何かを買った、有名な企業を買収したとなれば、

世間の人たちはそれを見て評価する

ヒカルの言葉に耳を傾け始める

【例】イーロン・マスクはX（旧Twitter）を買収したことで知名度が上がり、多くの人が彼を知ることになった

誰もが知っているサービスや企業を買収して

“ヒカル”の知名度を上げたい

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘