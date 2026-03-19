本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀政策金利（3月）時刻未定
予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)
機械受注（1月）08:50
予想 -8.8% 前回 19.1%（前月比)
予想 9.1% 前回 16.8%（前年比)
鉱工業生産（確報値）（1月）13:30
予想 2.2% 前回 2.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 1.3%（設備稼働率・前月比)
【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想 2.0万人 前回 1.78万人（雇用者数)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 5.05万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 -3.27万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【英国】
ILO失業率（1月）16:00
予想 5.3% 前回 5.2%（ILO失業率)
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.86万件（失業保険申請件数)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%（英中銀政策金利)
【スイス】
中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想 0.0% 前回 0.0%（スイス中銀政策金利)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想 21.6万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想 185.1万件 前回 185.0万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 10.5 前回 16.3（フィラデルフィア連銀景況指数)
新築住宅販売件数（1月）23:00
予想 72.8万件 前回 74.5万件（新築住宅販売件数)
予想 -2.7% 前回 -1.7%（前月比)
卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（3月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想 N/A 前回 -5.19億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります
日銀政策金利（3月）時刻未定
予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)
機械受注（1月）08:50
予想 -8.8% 前回 19.1%（前月比)
予想 9.1% 前回 16.8%（前年比)
鉱工業生産（確報値）（1月）13:30
予想 2.2% 前回 2.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 1.3%（設備稼働率・前月比)
【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想 2.0万人 前回 1.78万人（雇用者数)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 5.05万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 -3.27万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【英国】
ILO失業率（1月）16:00
予想 5.3% 前回 5.2%（ILO失業率)
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.86万件（失業保険申請件数)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%（英中銀政策金利)
【スイス】
中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想 0.0% 前回 0.0%（スイス中銀政策金利)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想 21.6万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想 185.1万件 前回 185.0万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 10.5 前回 16.3（フィラデルフィア連銀景況指数)
新築住宅販売件数（1月）23:00
予想 72.8万件 前回 74.5万件（新築住宅販売件数)
予想 -2.7% 前回 -1.7%（前月比)
卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（3月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想 N/A 前回 -5.19億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります