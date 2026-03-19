【日本】
日銀政策金利（3月）時刻未定
予想　0.75%　前回　0.75%（日銀政策金利)

機械受注（1月）08:50
予想　-8.8%　前回　19.1%（前月比)　
予想　9.1%　前回　16.8%（前年比)

鉱工業生産（確報値）（1月）13:30
予想　2.2%　前回　2.2%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)　
予想　N/A　前回　1.3%（設備稼働率・前月比)

【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想　2.0万人　前回　1.78万人（雇用者数)
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)　
予想　N/A　前回　5.05万人（正規雇用者数)　
予想　N/A　前回　-3.27万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【英国】
ILO失業率（1月）16:00
予想　5.3%　前回　5.2%（ILO失業率)

雇用統計（2月）16:00　
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)　
予想　N/A　前回　2.86万件（失業保険申請件数)

英中銀政策金利（3月）21:00
予想　3.75%　前回　3.75%（英中銀政策金利)

【スイス】
中銀政策金利（2026年 第1四半期）17:30
予想　0.0%　前回　0.0%（スイス中銀政策金利)

【米国】
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）21:30
予想　21.6万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想　185.1万件　前回　185.0万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想　10.5　前回　16.3（フィラデルフィア連銀景況指数)

新築住宅販売件数（1月）23:00
予想　72.8万件　前回　74.5万件（新築住宅販売件数)
予想　-2.7%　前回　-1.7%（前月比)

卸売在庫（確報値）（1月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　1.0%（卸売売上高・前月比)

景気先行指数（2月）23:00
予想　-0.1%　前回　-0.2%（前月比)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（3月）22:15　
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【NZ】
貿易収支（2月）20日06:45
予想　N/A　前回　-5.19億NZドル（貿易収支)

※予定は変更することがあります