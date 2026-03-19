本日の予定【発言・イベント】
9:30 豪中銀半期金融政策報告
15:30 植田日銀総裁、記者会見
18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
22:45 ラガルドECB総裁、記者会見
20日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）
日米首脳会談（ワシントン）
EU首脳会議（20日まで）
イード・アル＝フィトル（ラマダン明け祭）中東金融市場休場
20日（金）
春分の日
ナーゲル独連総裁、ドイツ経済について講演
米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）
21日（土）
パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）
※予定は変更することがあります
15:30 植田日銀総裁、記者会見
18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
22:45 ラガルドECB総裁、記者会見
20日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）
日米首脳会談（ワシントン）
EU首脳会議（20日まで）
イード・アル＝フィトル（ラマダン明け祭）中東金融市場休場
20日（金）
春分の日
ナーゲル独連総裁、ドイツ経済について講演
米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）
21日（土）
パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）
※予定は変更することがあります