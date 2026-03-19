9:30 豪中銀半期金融政策報告

15:30 植田日銀総裁、記者会見

18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見

22:45 ラガルドECB総裁、記者会見

20日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）



日米首脳会談（ワシントン）

EU首脳会議（20日まで）

イード・アル＝フィトル（ラマダン明け祭）中東金融市場休場



20日（金）

春分の日

ナーゲル独連総裁、ドイツ経済について講演

米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）



21日（土）

パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）



※予定は変更することがあります

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