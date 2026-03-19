米株価指数先物 時間外 下落、双方がエネルギー施設攻撃激化 米株価指数先物 時間外 下落、双方がエネルギー施設攻撃激化

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 時間外 下落、双方がエネルギー施設攻撃激化



東京時間07:16現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46421.00（-114.00 -0.24%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6663.25（-13.75 -0.21%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24591.75（-59.50 -0.24%）



米株は時間外でも下落、双方がエネルギー施設への攻撃を激化。



イスラエルがイランのエネルギー施設を攻撃、これを受けイランは湾岸諸国のエネルギー施設「完全破壊」を警告。



カタールのラス・ラファン工業団地はイランによるミサイル攻撃で甚大な被害が生じたと発表。アブダビはガス施設の操業を停止した。

外部サイト