いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■松坂大輔（横浜＝神奈川）MLBレッドソックス、メッツ

36校が出場した1998年、20世紀最後の記念大会。主役は神奈川・横浜高のエース松坂だった。早くから超高校級と注目されながら甲子園デビューはこの3年生の春だった。3月28日の初戦（2回戦）報徳学園（兵庫）戦の2回、鞘師智也（02年広島4巡目）への4球目。剛速球がうなりをあげる。巨人スカウトが手にしているスピードガンのデジタル表示は「150」。高校球児が甲子園で150キロの大台を突破したのは初めて。高校野球史に刻まれる1球となった。9回、2点を失ったが完投で聖地1勝。「紫紺の頂」へ歩みを進めた。

3回戦の相手は東福岡。初回、先頭の2年生・田中賢介（99年日本ハム2巡目）に中前打を浴びる。送りバントで1死二塁。3番は村田修一（02年横浜＝現DeNA自由枠・現DeNA2軍監督）。エースで主砲。東福岡の大黒柱だった。松坂は村田から危険なにおいを嗅ぎ取っていた。「センバツの時に違うな、と思ったのは村田。こいつはスイングが違う」（2013年スポニチアーカイブスでの回想）この第1打席は三振。終わってみれば村田を4打数無安打2三振に牛耳るなど13奪三振で甲子園初完封を飾った。

準々決勝も郡山（奈良）を7奪三振、5安打完封。準決勝で“西の横綱”PL学園（大阪）と対戦した。初回の先頭打者、2年生の田中一徳（99年横浜1巡目）を二ゴロに仕留めると2番・平石洋介（04年楽天7巡目）を遊ゴロ。3番のスラッガー大西宏明（02年近鉄7巡目）も二飛に打ち取ったが、立ち上がりから3人立て続けに“プロ注目の選手”との対戦。松坂は厳しい戦いを覚悟した。6回、松坂が2死満塁から三塁線を破られ2点を失う。だが横浜は8回、同点とし9回には無死一、三塁からスクイズで決勝点をもぎとった。最後の打者を見逃し三振に仕留め25年ぶりのセンバツVへ王手をかけた。

決勝は関大一（大阪）。エース久保康友（04年ロッテ自由枠）は大会屈指の右腕としてプロから注目されていた。東西エース同士の真っ向対決。疲労が限界に達していた松坂は腰痛を抱えていた。制球重視の投球で4安打完封。たった一人で5試合、618球を投げ抜き春の頂点に立った。夏も出場。決勝ではノーヒットノーランを達成。春夏連覇の大偉業を成し遂げた。

◆1998年西武1巡目〜2007年レッドソックス〜13年メッツ〜15年ソフトバンク〜18年中日〜20年西武。