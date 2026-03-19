今回は、不倫相手に結婚を渋られ、親権を手放したエピソードを紹介します。

夫に不倫がバレ…

「夫と3歳の息子と暮らし、フルタイムで会社員をしている私。夫は家事も育児もかなりやってくれますが、収入が私より低いのがネックです。

そんな私ですが、実は会社の同僚と不倫中です。正直夫への愛情はとっくに冷めているので、夫と離婚し、同僚と再婚したいと思っていました。

そんなある日、夫に私の不倫がバレ、離婚したいと言われました。正直、『離婚できてラッキー』と思いましたね。で、同僚に『夫と離婚するから、あなたと再婚したい』と伝えましたが、『急に一児の父親になるのは嫌だ……』と言って微妙な反応をされ、結婚を渋られました。

そこで私は、息子の親権を手放すことを決意しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ そんな簡単に親権を手放したら、のちのち後悔しそうな気がしますが、どうなんでしょうか。まぁ息子さんとしても、お父さんに親権を持ってもらい、一緒に暮らした方が幸せかもしれませんが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。