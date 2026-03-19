タレントのカンニング竹山（54）が18日、自身のXを更新。フジテレビ系「サン！シャイン」卒業を発表した。

「サンシャイン卒業！ みんなサンキュー！ バイバイ」とつづり、「一年間ありがとう ございました サン！シャイン スタッフ一同」と刻印された資料を公開した。

竹山は16日に自身のXでMCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告。「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と、さらりとした文章で報告した。

竹山は同日配信の番組にも出演。終盤では、番組を卒業する気象予報士・穂川果音の卒業企画と題したロケを放送した。一方で、竹山の動向についての言及はなく、笑顔で番組を終了していた。

竹山は、これに先だって配信したABCラジオポッドキャスト「カンニング竹山大阪出張」で、「竹山、ニュースやめるってよ」と題し「この春からもう、ニュースをやめます。一切やめます。アベプラもやめます。やめようと思ったらクビになったから。そういうジャンルのやつをやめます」と明言。「ただ『ゴゴスマ』はやります。『ゴゴスマ』は天気と大谷だからです。だからやります」と笑いまじりに補足した。