UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 トットナムとアトレチコ・マドリードの第2戦が、3月19日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、アーチー・グレイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアントワヌ・グリーズマン（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。トットナムのマティス・テル（FW）のアシストからランダル・コロムアニ（FW）がヘディングシュートを決めてトットナムが先制。

ここで前半が終了。1-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。アデモラ・ルックマン（FW）のアシストからフリアン・アルバレス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、52分トットナムが逆転。アーチー・グレイ（MF）のアシストからシャビ・シモンズ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

63分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。アデモラ・ルックマン（FW）、ナウエル・モリナ（DF）に代わりアレクサンデル・セルロート（FW）、コケ（MF）がピッチに入る。

66分、トットナムが選手交代を行う。ラドゥ・ドラグシン（DF）からデスティニー・ウドジェ（DF）に交代した。

73分、トットナムが選手交代を行う。ペドロ・ポロ（DF）からルーカス・ベルグバル（MF）に交代した。

75分アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）のアシストからダビド・ハンツコ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

81分、トットナムは同時に3人を交代。アーチー・グレイ（MF）、マティス・テル（FW）、クリスティアン・ロメロ（DF）に代わりコナー・ギャラガー（MF）、カラム・オルセシ（MF）、ケビン・ダンソ（DF）がピッチに入る。

84分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。フリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）に代わりニコラス・ゴンサレス（FW）、アレックス・バエナ（MF）がピッチに入る。

87分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ジュリアーノ・シメオネ（FW）からホセ・ヒメネス（DF）に交代した。

後半終了間際の90分トットナムが逆転。シャビ・シモンズ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

この試合はトットナムが3-2で勝利したが、2試合合計スコアでは5-7となり、アトレチコ・マドリードが勝利した。

なお、トットナムは57分にペドロ・ポロ（DF）、58分にグリエルモ・ビカーリオ（GK）、70分にクリスティアン・ロメロ（DF）、72分にデスティニー・ウドジェ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは28分にマッテオ・ルッジェーリ（DF）、56分にアデモラ・ルックマン（FW）、90+2分にアレクサンデル・セルロート（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-19 07:20:22 更新