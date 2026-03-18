ミシェル・リーによる「3.1 フィリップ リム」が伊勢丹新宿店でポップアップを開催

ミシェル・リー（Michelle Rhee）による「3.1 フィリップ リム（3.1 Phillip Lim）」が、伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー／プロモーションにポップアップショップを出店する。期間は4月1日から4月7日まで。

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同ポップアップは、ミシェル・リーが手掛けた初のコレクションである2026年スプリングコレクションの発表を記念。同コレクションからサテンVネックトップス（7万9200円）や、サテンスカート（9万9000円）、スタッズ付きのストラクチャードサテンドレス（23万1000円）などを先行販売する。8万8000円以上の購入者には、過去のコレクションのレザーを再利用したハートモチーフのキーチャームを数量限定で配付する。

また、4月5日には、表参道で耳つぼリフレクソロジーサロンを運営するセラピスト エメラルド会長を招いた体験型のイベントを開催。5万5000円以上の購入者が参加できる。なお、事前予約制のため、定員に達し次第終了となる。

◾️ポップアップショップ

オープン期間：4月1日（水）〜4月7日（火）

会場：伊勢丹新宿本店 本館3階 コンテンポラリー / プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00〜20:00