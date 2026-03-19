　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61596.96円　　ボリンジャーバンド3σ
59706.64円　　ボリンジャーバンド2σ
57816.32円　　ボリンジャーバンド1σ
55926.00円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
55239.40円　　18日日経平均株価現物終値
54725.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54035.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
53702.00円　　5日移動平均
53590.00円　　一目均衡表・転換線
53282.00円　　75日移動平均
53280.00円　　19日夜間取引終値
53035.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52145.36円　　ボリンジャーバンド2σ
50255.04円　　ボリンジャーバンド3σ
47197.60円　　200日移動平均


株探ニュース