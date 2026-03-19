日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61596.96円 ボリンジャーバンド3σ
59706.64円 ボリンジャーバンド2σ
57816.32円 ボリンジャーバンド1σ
55926.00円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
55239.40円 18日日経平均株価現物終値
54725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54035.68円 ボリンジャーバンド-1σ
53702.00円 5日移動平均
53590.00円 一目均衡表・転換線
53282.00円 75日移動平均
53280.00円 19日夜間取引終値
53035.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52145.36円 ボリンジャーバンド2σ
50255.04円 ボリンジャーバンド3σ
47197.60円 200日移動平均
株探ニュース
61596.96円 ボリンジャーバンド3σ
59706.64円 ボリンジャーバンド2σ
57816.32円 ボリンジャーバンド1σ
55926.00円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
55239.40円 18日日経平均株価現物終値
54725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54035.68円 ボリンジャーバンド-1σ
53702.00円 5日移動平均
53590.00円 一目均衡表・転換線
53282.00円 75日移動平均
53280.00円 19日夜間取引終値
53035.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52145.36円 ボリンジャーバンド2σ
50255.04円 ボリンジャーバンド3σ
47197.60円 200日移動平均
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