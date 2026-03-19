　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比82ポイント安の3604.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4077.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3966.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3855.43ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3744.28ポイント　　25日移動平均
3717.41ポイント　　18日TOPIX現物終値
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3661.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3633.13ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3613.20ポイント　　5日移動平均
3604.50ポイント　　19日夜間取引終値
3603.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3584.57ポイント　　75日移動平均
3569.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3521.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3410.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3245.63ポイント　　200日移動平均


株探ニュース