19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比82ポイント安の3604.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4077.73ポイント ボリンジャーバンド3σ

3966.58ポイント ボリンジャーバンド2σ

3855.43ポイント ボリンジャーバンド1σ

3744.28ポイント 25日移動平均

3717.41ポイント 18日TOPIX現物終値

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3661.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3633.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3613.20ポイント 5日移動平均

3604.50ポイント 19日夜間取引終値

3603.50ポイント 一目均衡表・転換線

3584.57ポイント 75日移動平均

3569.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3521.98ポイント ボリンジャーバンド2σ

3410.83ポイント ボリンジャーバンド3σ

3245.63ポイント 200日移動平均





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