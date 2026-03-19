TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比82ポイント安の3604.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4077.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3966.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3855.43ポイント ボリンジャーバンド1σ
3744.28ポイント 25日移動平均
3717.41ポイント 18日TOPIX現物終値
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3661.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3633.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3613.20ポイント 5日移動平均
3604.50ポイント 19日夜間取引終値
3603.50ポイント 一目均衡表・転換線
3584.57ポイント 75日移動平均
3569.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3521.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3410.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3245.63ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4077.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3966.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3855.43ポイント ボリンジャーバンド1σ
3744.28ポイント 25日移動平均
3717.41ポイント 18日TOPIX現物終値
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3661.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3633.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3613.20ポイント 5日移動平均
3604.50ポイント 19日夜間取引終値
3603.50ポイント 一目均衡表・転換線
3584.57ポイント 75日移動平均
3569.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3521.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3410.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3245.63ポイント 200日移動平均
株探ニュース