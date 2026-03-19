　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の731ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

805.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
778.71ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
769.49ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
757.20ポイント　　5日移動平均
751.60ポイント　　25日移動平均
751.50ポイント　　一目均衡表・転換線
743.00ポイント　　一目均衡表・基準線
733.71ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
733.61ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　19日夜間取引終値
715.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
711.83ポイント　　75日移動平均
700.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
697.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース