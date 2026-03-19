19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の731ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



805.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

787.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

778.71ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値

769.49ポイント ボリンジャーバンド1σ

757.20ポイント 5日移動平均

751.60ポイント 25日移動平均

751.50ポイント 一目均衡表・転換線

743.00ポイント 一目均衡表・基準線

733.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ

733.61ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 19日夜間取引終値

715.83ポイント ボリンジャーバンド2σ

711.83ポイント 75日移動平均

700.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

697.94ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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