いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■鈴木一朗＝イチロー（愛工大名電＝愛知）MLBマリナーズなど

1991年春。1回戦屈指の好カードとなったのが前年秋の東海大会準Vの愛工大名電（愛知）と北信越大会Vの松商学園（長野）。愛工大名電にはプロ注目の好打者でエースの鈴木一朗。松商学園にはエースで5番、この年のドラフトで日本ハムに1位指名される上田佳範（現DeNAコーチ）がいた。

鈴木にとって2度目の甲子園。前年夏は1回戦で優勝した天理（奈良）に敗戦。3番・左翼で先発した鈴木は長身右腕・南竜次（90年日本ハム4位）の前に4打数1安打に終わっている。エースとなった前年秋の愛知県大会の1位決定戦で東邦に快勝。東海大会では壮絶な打ち合いとなった決勝で東邦に延長11回サヨナラ負けしたが、鈴木は6打数4安打。打者としてプロの視線を集めていた。

聖地1勝を目指して3番・投手で先発した鈴木だったが立ち上がりから松商打線に捕まる。2死二、三塁からライバル上田に右越え二塁打を許し2失点。その裏、打線の奮起で同点。上田との緊迫した投げ合いが続いたが8回に2死一塁から二塁打を浴びて勝ち越しを許してしまう。鈴木は第1打席から三振、二ゴロ、遊直、中直。5打席目は1点を追う9回2死一、二塁で回ってきた。初球、内角への甘いカーブを強振するも打球は一塁ゴロ。鈴木の春はあっけなく終わった。

「いい球すぎてスイングに力が入ってしまいました。ピッチングより何度もチャンスで打てなかった方が悔しい」

同年夏の愛知大会では決勝までの間の8試合で打率6割4分3厘、3試合連続本塁打の驚異的な記録を残しながらも宿敵・東邦に敗退。甲子園で校歌を聴くことなく鈴木の高校野球は終わった。

1990年夏と91年春。2度の甲子園で9打数1安打。聖地は後の日米殿堂入りのレジェンドに厳しかった。

◆1991年オリックス4位〜2001年〜マリナーズ〜12年途中ヤンキース〜15年マーリンズ〜18、19年マリナーズ。