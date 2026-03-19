今年９〜１０月に開催される愛知・名古屋アジア大会の開幕まで、１９日であと半年となった。

今大会では経費削減のために選手村は整備せず、既存のホテルに加え、クルーズ船を活用する。使い勝手について不安視する向きもあったが、１月に船が東京港へ寄港した際に視察した大会組織委員会のアスリート委員からは、不安を払拭（ふっしょく）して、選手らの交流などを期待する声が上がった。

大会期間中は名古屋港に停泊し、宿泊施設として活用されるクルーズ船は、イタリア船籍の「コスタ・セレーナ」。全長約２９０メートルで、１５００室を備え、選手・役員ら約１万５０００人のうち約４０００人が利用する見通しだ。契約金額は約４４億８７００万円。

元体操選手の寺本明日香委員は２０１９年にイタリア・ナポリで開かれた大学生年代の国際総合大会、ユニバーシアード夏季大会に参加した際、クルーズ船に宿泊した経験があるという。「入船すると映画のような光景で、すごく思い出に残った。部屋がちょっと狭いなというイメージだったが、今回の船はスーツケースが広げられるくらいのスペースがあり、思ったより広かった」と感想を述べた。

船内にはダイニングホールやフィットネスジムもあり、元フィギュアスケート選手の小塚崇彦委員は「アスリートたちが、国の壁を超えて交流する場にしてもらえたらうれしい」と語り、元バレーボール選手の荒木絵里香委員は「アスリートがパフォーマンスに集中できる環境が用意されている」と評価した。

クルーズ船は１０月のアジアパラ大会では使用されないが、パラ競技出身の委員も視察した。元車いすラグビー選手の三阪洋行・副委員長は「車いすユーザーとして見たが、段差のところも小さなスロープを作っていただいて、不自由なく移動できた。アジア大会の選手も、けがをして車いすを利用する可能性はある。何かあった時にも安全、安心に過ごせる場所だと感じた」と太鼓判を押した。

元柔道選手の谷本歩実・委員長は「体の大きい重量級の選手や、減量のある競技の選手もいる。しっかりとコンディションを整えられるように、意見を出していきたい」と話した。