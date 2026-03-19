元アイドル・桑田靖子（58）が19日までに自身のインスタグラムを更新。83年組アイドル6人の“還暦”集合ショットを公開した。

「逸美の還暦 お祝いしましたっ！」と23日が誕生日の大沢逸美（59）の還暦祝いをしたことを報告。大沢を含め、1983年にアイドル歌手デビューした松本明子（59）、森尾由美（59）小林千絵（62）、木元ゆうこ（59）との6ショットをアップした。

「そしてイベント決定 2026年8月22日 《83年組アイドル アラ！？還ライブ》あなたの還暦も！？お祝いしましょ スケジュール空けておいてくださいね お楽しみに」と、83年組ユニット「お神セブン」が8月22日に東京・北千住のシアター1010で自主企画イベント「83年組アイドル アラ！？還ライブ」を開催することを発表。

徳丸純子（59）も「お神セブン」メンバーだが、米国在住のため欠席する。

中森明菜（60）、小泉今日子（60）ら「花の82年組」や84年デビューの菊池桃子（57）荻野目洋子（57）らと対照的に、「不作の83年組」と呼ばれたメンバーによる3年ぶり3回目の公演となる。

この投稿にフォロワーらからは「アラ還ライブ 楽しみです」「全員分かります。みんな綺麗」「皆さん素敵 皆さん綺麗」「森尾由美ちゃんに千絵ちゃんに松本が？笑 流石に、全員覚えているのは難しい。皆んな、素敵な人生を！」「可愛いです」「えらいこっちゃ〜」などの声が寄せられている。