ジャイアンツとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季初登板した。打線には入らず投球に専念。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容だった。試合は8回までで打ち切られる異例の展開。気温38度に達する酷暑が理由であるとされている。

大谷は初回をたった5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモスに二塁打を打たれるも2奪三振で得点を与えず。3回には2四死球とやや乱れたが、ベイリーを77.5マイル（約124.7キロ）の緩いカーブで見逃し三振に仕留めるなどピンチを脱した。5回もマウンドに上がり、打者1人を打ち取って降板。観客は立ち上がって拍手を送った。

その後、試合は8回裏のドジャースが攻撃を終えたところで終了。5-1でドジャースが制し、大谷が勝利投手となった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送では、レポーターのキルステン・ワトソンさんが「両チームの監督がイニング間にアンパイアと話し合い、8回で試合終了とすることで合意しました。ここアリゾナでは今日、華氏100度（摂氏約37.8度）を超える異例の猛暑となっています」と状況を伝えた。

同局で解説したリック・マンデー氏は「15分前に華氏100度だったけれど、今は101度（摂氏約38.3度）になっています。現在、この地域では日曜日の午後8時まで猛暑警報が出ています」と、異例の猛暑であるとした。



（THE ANSWER編集部）