侍ジャパンが激闘を繰り広げたWBC名場面

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、全日程が終了した。8強敗退に終わり連覇を逃したが、日本に熱狂と感動を呼んだ侍ジャパン。大会終了を機に、今大会の名場面を振り返る。今回は大会を彩った著名人たち。日本、そして世界が注目する大会とあって期間中は各界の大物が番組やイベントに出演し、ファンを驚かせた。

なかでも、インパクトが強かった一人が女優の戸田恵梨香。侍ジャパンの1次ラウンド2戦目の7日・韓国戦。1点を追う3回に大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚に一発が生まれ、一気に逆転した。このイニングの直後、Netfilxの中継に戸田が出演した。

Netflixのドラマに主演しており、侍ジャパンのユニホームを着て、糸井嘉男氏とともに東京ドームの客席から応援。糸井氏は「戸田さんが来た瞬間からホームラン攻勢が始まりました」と打ち明けた。戸田は「この興奮をどうやって収めたらいいかわからないです」と冷静でいられない様子。大谷の打席では「ショウヘイー！」、吉田の打席では「ヨッシー！」などと叫んでいたという。

X上には「やばい戸田恵梨香様が野球観戦をしているだって？！？！」「華奢〜お肌きれいかわいいいいい」「出てくるって知らなくてびっくりして試合より興奮したかもしれない」「20歳代にしか見えない」「戸田恵梨香ちゃんおるんかよ！」「ねぇ何!?!?可愛すぎ」などの声が上がった。Netflix自体、俳優・渡辺謙がアンバサダー、嵐の二宮和也がスペシャルサポーターを務め、豪華コンビが中継を盛り上げた。

6日の侍ジャパン―豪州戦では始球式に登場したのは、Netflixで配信される実写版「ONE PIECE」の俳優陣。ファンの視線を奪ったのはゾロ役の新田真剣佑だった。一礼してからマウンドへ。ナミ役の米女優エミリー・ラッドらと、黒のユニホームシャツを纏ってボールを投げ込んだ。

さらに客席で観戦する様子も映ると、新田だけでなく隣に座っていたラッドの姿にも注目が集まった。普段は米国を舞台に活躍していることもあり、「隣の爆美女だれ！？」「スタイルもとんでもなさそう…」など、X上には興味津々の声が多く上がった。

東京ドームで行われた1次ラウンドの始球式には、ほかにも韓国の人気グループ「Red Velvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）らが登場。また、客席には俳優、タレント、アイドル、アスリートら多くの著名人が観戦したことをSNSで発信し、華やかさが際立った。



（THE ANSWER編集部）