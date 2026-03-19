『平行と垂直』安田章大×のんが兄と妹の温かく強い絆を体現 特報＆ビジュアル解禁
SUPER EIGHTの安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』より、兄と妹の温かな姿を捉えたティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】温かくも強い絆が垣間見える『平行と垂直』特報
本作は、障がいのある兄と結婚を控える妹の心温まるヒューマンドラマ。
兄の大貴（安田）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のん）は、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた。ふたりの生活は変わることなく続くと思っていたが、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合うことになる。それは、ふたりのこれまでに向き合うことでもあった――。
安田が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の方々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。
解禁されたビジュアルでは、平行と垂直にデザインされた印象的なタイトルロゴを中央に、川べりの階段で向かい合ってジャンケンをする兄・大貴（安田）と、笑顔を浮かべる妹・希（のん）の姿が写し出されている。お互いグーを出し合っておあいこ同士のふたりの横には、「ずっと、ふたりで生きてきた」というふたりの関係性を示す象徴的な言葉が優しく添えられており、ともに歩んできた道を胸に抱きながら唯一無二の存在であるお互いを大切に想い合う気持ちが伝わってくる、そんな陽だまりのような優しさに包まれた温かなビジュアルとなっている。
また特報映像では、曲がる時に必ず足を止めて垂直に曲がる習慣を持つ自閉スペクトラム症の兄・大貴の姿から始まり、そんな大貴との週に一度の夕食中に「やばいやばい、急に私も嬉しなってきた！」と笑顔で結婚の報告をする妹・希に、「希、結婚する…」と少し複雑な表情を浮かべる大貴の姿が印象的だ。
「今までと何も変わらへんから大丈夫よ」と大貴に語りかける希。そして「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉とともに、「ジャイケンホイ！」と子どもの頃と変わらず仲良くジャンケンをする大人になったふたりの姿がオーバーラップしていく。
希の結婚を機に、思いがけずお互いの過去と未来に向き合うことになるふたり。「大切な人の心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました…」、心からの言葉で語る希の声とあわせ、映像の最後では大貴が希の頬に優しく手を差しのべるシーンも映し出される。安田が製作を熱望し並々ならぬ想いで作り上げた本作に、さらなる期待が高まる映像となっている。
映画『平行と垂直』は、8月28日全国公開。
【動画】温かくも強い絆が垣間見える『平行と垂直』特報
本作は、障がいのある兄と結婚を控える妹の心温まるヒューマンドラマ。
兄の大貴（安田）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のん）は、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた。ふたりの生活は変わることなく続くと思っていたが、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合うことになる。それは、ふたりのこれまでに向き合うことでもあった――。
安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。
解禁されたビジュアルでは、平行と垂直にデザインされた印象的なタイトルロゴを中央に、川べりの階段で向かい合ってジャンケンをする兄・大貴（安田）と、笑顔を浮かべる妹・希（のん）の姿が写し出されている。お互いグーを出し合っておあいこ同士のふたりの横には、「ずっと、ふたりで生きてきた」というふたりの関係性を示す象徴的な言葉が優しく添えられており、ともに歩んできた道を胸に抱きながら唯一無二の存在であるお互いを大切に想い合う気持ちが伝わってくる、そんな陽だまりのような優しさに包まれた温かなビジュアルとなっている。
また特報映像では、曲がる時に必ず足を止めて垂直に曲がる習慣を持つ自閉スペクトラム症の兄・大貴の姿から始まり、そんな大貴との週に一度の夕食中に「やばいやばい、急に私も嬉しなってきた！」と笑顔で結婚の報告をする妹・希に、「希、結婚する…」と少し複雑な表情を浮かべる大貴の姿が印象的だ。
「今までと何も変わらへんから大丈夫よ」と大貴に語りかける希。そして「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉とともに、「ジャイケンホイ！」と子どもの頃と変わらず仲良くジャンケンをする大人になったふたりの姿がオーバーラップしていく。
希の結婚を機に、思いがけずお互いの過去と未来に向き合うことになるふたり。「大切な人の心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました…」、心からの言葉で語る希の声とあわせ、映像の最後では大貴が希の頬に優しく手を差しのべるシーンも映し出される。安田が製作を熱望し並々ならぬ想いで作り上げた本作に、さらなる期待が高まる映像となっている。
映画『平行と垂直』は、8月28日全国公開。