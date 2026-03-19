なにわ男子・高橋恭平主演『山口くんはワルくない』予告映像＆メインビジュアル到着
なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、山口くんの魅力満載の予告映像とメインビジュアルが解禁された。
【動画】『山口くんはワルくない』60秒予告が公開
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。
このたび、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が到着した。高橋ひかる（「高」は「はしごだか」が正式表記）演じる皐、そして岩瀬洋志演じる石崎の出演映像は今回が初解禁となる。
ヤクザと噂される転校生のコワモテ男子・山口くん。しかし、その素顔は、照れると耳が赤くなってしまうような優しいピュアボーイだった。そんな彼の魅力に気づいたヒロイン・皐は、山口くんをひとりじめできると思っていたが…。そこに立ちはだかるのは、やたらと山口くんに突っかかるクラスメイトのイケメン男子・石崎。彼もまた、山口くんに特別な想いを抱いており、まさかの恋のライバルとして急浮上する。
それでも、初デートやダンス大会、夏祭り、さらには山口くんの家を訪ねてドキドキの半裸姿を目撃するなど、恋の胸キュンイベントは盛りだくさん。「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬く可愛らしい姿まで、山口くんをめぐるすれ違いだらけの三角関係は加速するばかりだ。知れば知るほど“ひとりじめ”したくなる、コワモテ男子との“照れキュン”な恋から目が離せない。
また、3人のドキドキがたっぷり詰まったメインビジュアルも初解禁された。コワモテな鋭い視線でこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアなまなざしを向ける皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを見つめる石崎という、予測不能な“恋のトライアングル”を予感させる仕上がりとなっている。山口くんのピュアな素顔に惹かれていく皐と、彼を目の敵にしながらも実は特別な想いを抱く石崎――その関係がどう絡み合っていくのか。誰もが共感する“ときめき”と、山口くんへの独占欲をくすぐるビジュアルは必見だ。
本作の主題歌は、なにわ男子によるド直球の関西弁歌詞が彩る「ビーマイベイベー」。熱い恋心を関西弁でノリのいいロックサウンドに乗せた絶好調のラブソングだ。劇中の山口くんのように、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズは、ときめき必至。
本作のために書き下ろされた楽曲について、高橋は「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメント。「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後に関西弁のメッセージを添えた。
さらに、皐の友人役として、3月30日から放送が始まる2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』でダブル主演を務める上坂樹里が出演。上原あまねとともに、皐の友人役として仲良し3人組を演じる。
そして、クラスメイト役として森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious）が出演。担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役に春海四方、ふせえりも名を連ねる。3人の予測不能な恋の行方を見守りながら、一度きりの青春を彩る周囲のキャラクターたちにも注目だ。
加えて、本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が、3月20日より全国の上映劇場（一部除く）および各種通販サイトにて販売開始となる。ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、特典として鑑賞後に映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」をプレゼント。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売される。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋恭平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋恭平
「ビーマイベイベー」には、映画のストーリーや、僕が演じた山口くんのキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれています。「ほんまかなわんわ」などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、「きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？」と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください。
山口くんは【関西弁で、見た目はワルだけど中身はピュア】というギャップたっぷりのキャラクター。そんな主人公が織りなす新しいキュンキュン映画です。劇中では山口くんだけが関西弁ですが、実は共演者の高橋ひかるさんや岩瀬洋志さんも関西出身。だからこそ、“関西パワー全開”で今後この作品をお届けしたいなと思っています。皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！
【動画】『山口くんはワルくない』60秒予告が公開
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。
このたび、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が到着した。高橋ひかる（「高」は「はしごだか」が正式表記）演じる皐、そして岩瀬洋志演じる石崎の出演映像は今回が初解禁となる。
それでも、初デートやダンス大会、夏祭り、さらには山口くんの家を訪ねてドキドキの半裸姿を目撃するなど、恋の胸キュンイベントは盛りだくさん。「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬く可愛らしい姿まで、山口くんをめぐるすれ違いだらけの三角関係は加速するばかりだ。知れば知るほど“ひとりじめ”したくなる、コワモテ男子との“照れキュン”な恋から目が離せない。
また、3人のドキドキがたっぷり詰まったメインビジュアルも初解禁された。コワモテな鋭い視線でこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアなまなざしを向ける皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを見つめる石崎という、予測不能な“恋のトライアングル”を予感させる仕上がりとなっている。山口くんのピュアな素顔に惹かれていく皐と、彼を目の敵にしながらも実は特別な想いを抱く石崎――その関係がどう絡み合っていくのか。誰もが共感する“ときめき”と、山口くんへの独占欲をくすぐるビジュアルは必見だ。
本作の主題歌は、なにわ男子によるド直球の関西弁歌詞が彩る「ビーマイベイベー」。熱い恋心を関西弁でノリのいいロックサウンドに乗せた絶好調のラブソングだ。劇中の山口くんのように、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズは、ときめき必至。
本作のために書き下ろされた楽曲について、高橋は「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメント。「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後に関西弁のメッセージを添えた。
さらに、皐の友人役として、3月30日から放送が始まる2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』でダブル主演を務める上坂樹里が出演。上原あまねとともに、皐の友人役として仲良し3人組を演じる。
そして、クラスメイト役として森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious）が出演。担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役に春海四方、ふせえりも名を連ねる。3人の予測不能な恋の行方を見守りながら、一度きりの青春を彩る周囲のキャラクターたちにも注目だ。
加えて、本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が、3月20日より全国の上映劇場（一部除く）および各種通販サイトにて販売開始となる。ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、特典として鑑賞後に映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」をプレゼント。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売される。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋恭平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋恭平
「ビーマイベイベー」には、映画のストーリーや、僕が演じた山口くんのキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれています。「ほんまかなわんわ」などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、「きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？」と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください。
山口くんは【関西弁で、見た目はワルだけど中身はピュア】というギャップたっぷりのキャラクター。そんな主人公が織りなす新しいキュンキュン映画です。劇中では山口くんだけが関西弁ですが、実は共演者の高橋ひかるさんや岩瀬洋志さんも関西出身。だからこそ、“関西パワー全開”で今後この作品をお届けしたいなと思っています。皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！