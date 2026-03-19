お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣がパーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）は１９日までに公式「Ｘ」で「甲斐ちゃん最終出演日 公開生放送の開催決定」と発表した。

同番組でアシスタントを務める同局の甲斐彩加アナウンサーが今月いっぱいで退社。そのため番組も卒業する。甲斐アナの最後の出演となる今月２９日の生放送を通常のスタジオではなく文化放送１階「文化放送サテライトプラス」から放送。ゲストに落語家の春風亭一蔵が出演する。

番組「Ｘ」では「甲斐ちゃんの最終出演日、みんなで盛り上げましょう ｐ．ｓ．小宅のレギュラー出演も最後です 当日は係員の指示に従うようにお願いいたします」と告知していた。

甲斐アナは２月１１日に自身の「Ｘ」などで３月いっぱいの退社を発表。これを受けて番組では、岡田が２月１５日の生放送で「えっ…甲斐ちゃんがやめる…何かの記事で見た」と驚き「卒業までのカウントダウンとか…」などの企画を提案すると、柴田が「やらないんです」と笑わせていた。

そして、岡田は「この番組、甲斐ちゃんファンが大多数…大打撃やで。チームの４番でエースが抜けるようなもんやで」と甲斐アナの退社で番組存続に危機感を募らせていた。

甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきた。