仙台GK林彰洋が自身のSNSにアップ

ベガルタ仙台GK林彰洋の“ドリブル”が話題を呼んでいる。

2023年からベガルタ仙台でプレーする林。38歳の元日本代表GKは3月16日にXを更新。とある1枚の画像に「これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ？笑」とコメントをつけて投稿した。

そこには2013年から16年まで所属していたサガン鳥栖のGKユニフォームを着た林が清水エスパルスのDF水谷拓磨（現・ブラウブリッツ秋田）、MF金子翔太（現・藤枝MYFC）の2人と並んでドリブルをしているように見えるシーン。本人の言葉通り、GKがフィールドプレーヤーを相手にドリブルを仕掛けるシーンはめったにないシチュエーションだけに注目を集めた。

これは2014年シーズンのJ1リーグ第22節鳥栖対清水（2-2）で、終了間際のセットプレー時に林がゴール前まで攻め上がっていた際の一コマ。実際には林がドリブルをしているのではなく、こぼれ球を拾おうとボールを追いかけているシーンだ。この後、身体を投げ出した水谷が林よりも先にボールを蹴り出す格好となった。

10年以上も前の出来事ということもあり、切り出されたワンシーンからは本人もどういうシチュエーションか思い出すことはできなかったようだ。この投稿に対しては、ファンから「懐かしい」「めっちゃ生成AIっぽいのに実際にあったシーンなんかい」「え、AIじゃない？」「長身フォワードにしか見えない」「デカすぎだろ」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）